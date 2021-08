Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi: dopo la medaglia adesso il matrimonio

Oltre 7 milioni gli italiani incollati alla tv per fare il tifo per il campione. Dopo 5 anni eravamo tutti lì, sintonizzati, a battere le mani da casa perchè Gianmarco Tamberi, quella medaglia, avrebbe dovuto averla anche 5 anni fa al collo. Ma la vita si sa, scrive per noi pagine inaspettate e il nostro atleta ha saputo essere più forte di tutto, anche perchè al suo fianco aveva Chiara, che presto sarà sua moglie. Su Chi, in edicola da mercoledì 18 agosto, la prima intervista esclusiva del campione di salto in alto, oro alle Olimpiadi di Tokyo, Gianmarco Tamberi, 29 anni, e della sua fidanzata Chiara Bontempi, 26, che posano insieme e annunciano le nozze.

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi: dopo la medaglia il matrimonio

«Chiara ha messo la mia vita davanti alla sua, ha trasformato i suoi obiettivi nei miei obiettivi e adesso le dimostro che è la cosa più importante», dice Tamberi. Del resto il nostro campione olimpico di salto in alto, non poteva che spendere queste parole per Chiara, come aveva fatto anche nelle interviste arrivate nei minuti successivi al trionfo di Tokyo, quando ancora però, non si era reso conto dell’impresa compiuta.

La coppia ha programmato il matrimonio per l’anno prossimo: «Penso che saremo in tanti perché abbiamo un sacco di amici, stiamo pensando di farlo ad Ancona, la nostra città. Me lo immagino di sera, con tante luci e tante candele», racconta Chiara. Ed effettivamente è proprio vero che il nostro campione ha tantissimi amici, un invitato d’eccezione sarà certamente Barshim, il campione che ha condiviso la medaglia d’oro e il primo posto del podio proprio con Tamberi.

E poi l’olimpionico svela che nel suo futuro non c’è solo sport, ma anche un figlio: «Amo i bambini. Sono stati anni pienissimi e adesso il mio sogno è vivere come una persona normale e fare i progetti che fanno tutti. Chiara sarà una mamma perfetta, dolcissima, è una ragazza di cuore. È lei che mi ha fatto mettere la testa a posto».