Ilaria, la figlia di Gigi D’Alessio parla della gravidanza di Denise

Anche Ilaria, la figlia di Gigi D’Alessio, ha risposto ad alcune domande sulla gravidanza di Denise Esposito, sull’arrivo di un altro fratello. La curiosità sulla nuova storia d’amore del cantante è alta ma c’è anche tanta curiosità sulla reazione del resto della famiglia. Già Claudio D’Alessio, il primogenito, ha confidato di non saperne molto ma che ogni nuovo arrivo è benvenuto. Tutti ricordano le parole di fuoco usate da Ilaria D’Alessio contro Anna Tatangelo; non sono mai state amiche e immaginiamo che non abbiano pianto abbracciate dopo la separazione. Come avrà invece accolto Denise Esposito? E’ alla rivista DiPiù che la figlia del cantante partenopeo ha raccontato che ogni figlio ha reagito in modo diverso ma che in famiglia non c’è stata alcuna manifestazione eclatante.

ILARIA D’ALESSIO: “SIAMO FELICI DI VEDERE NOSTRO PADRE FELICE”

“Non c’é stata alcuna manifestazione eclatante ma siamo stati felici di vedere nostro padre felice. Ognuno di noi figli, in verità, ha avuto una propria reazione alla notizia” ha spiegato aggiungendo che la vita va avanti e che il padre una volta finite le relazioni è normale che sopravviva sentimentalmente. Lei ha un anno in più di Denise.

Non desidera quindi intromettersi nella vita del padre, nella sua felicità e dice poco anche sulla fine del legame con Anna Tatangelo. “Sono adulti e vaccinati ed é giusto che ognuno abbia un nuovo amore”. Questa volta Ilaria è di certo molto diplomatica, le è bastata l’esperienza vissuta in passato dopo tutto le parole dette sulla Tatangelo. Ha però raccontato che ogni figlio ha reagito in modo diverso, dunque non tutti sono felici che la famiglia si allarghi ancora una volta. Gigi D’Alessio ha già quattro figli, tre nati dal matrimonio con Carmela, l’ex moglie, uno dal legame con Anna Tatangelo. Denise sembra che gli darà un altro maschietto che forse si chiamerà Francesco.