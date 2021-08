Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi in barca insieme ma non è amore

E’ la rivista Chi ad immortalare la presunta coppia formata da Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi, beccati insieme in barca ma in realtà sembra che tra loro non ci sia altro che amicizia e affetto. Sembra una bella vacanza in gruppo, sono tutti in barca, c’è la famiglia Berlusconi e c’è anche Maddalena Corvaglia. Sembra che i Berlusconi siano diventati la seconda famiglia dell’ex velina di Striscia la notizia ma Maddalena sarebbe ospite di Davide Luigi Berlusconi e della compagna Matilde Bruzzone. C’è da dire che lei ha smentito la relazione con il fratello minore di Silvio Berlusconi ma il gossip insiste e forse c’è davvero solo un legame di reciproco affetto, un legame forte ma niente storia d’amore.

TRA MADDALENA CORVAGLIA E PAOLO BERLUSCONI UNA FORTE DIFFERENZA D’ETA’

Non sarebbe la prima donna innamorata di un uomo molto più grande, ma lui ha 71 anni. La splendida Maddalena Corvaglia è in vacanza in Sardegna con la figlia Jamie, nata dal matrimonio con Steve Burns.

Le foto del settimanale di gossip di Alfonso Signorini mostrano i giorni di relax al largo dell’arcipelago della Maddalena. La Corvaglia è come sempre un vero spettacolo in costume, da sempre si allena seguendo tante discipline e mostrando un fisico sempre tonico. Sembra ci sia una gran sintonia per la presunta coppia, tuffi, chiacchiere e pranzi in barca, la vacanza è perfetta in pieno relax ma cosa c’è di vero tra Maddalena e Berlusconi?

Se lei ha un matrimonio finito alle spalle Paolo Berlusconi ne ha due, prima con Mariella Bocciardo e poi con Antonia Rosa Costanzo. Al momento sembra davvero che per la showgirl i Berlusconi siano la sua seconda famiglia, gli amici a cui è molto legata e per questo adora trascorrere spesso dei fini settimana ospite di Davide e Matilde. Nessun amore in barca.