Gianni Morandi e la sua Anna festeggiano l’anniversario in riva al mare

Gianni Morandi e sua moglie Anna hanno appena festeggiato l’anniversario ma non era il giorno delle nozze, la ricorrenza è anche più romantica. Gianni Morandi e Anna Dan si sono conosciuti 27 anni fa a Monghidoro e da quel momento non hanno mai smesso di guardarsi negli occhi nello stesso modo. Si amano e sono molto amati da chi li segue sui social. Gianni Morandi appare spesso in foto da solo ma gli scatti sono della sua dolce Anna. “Il nostro anniversario in riva al mare. Sono 27 anni” commenta Morandi pubblicando lo scatto sulla spiaggia. Anna ha un semplice mazzolino di fiori tra le mani, lui brinda con del vino bianco. Occhi negli occhi, risate e non c’è niente di più romantico.

Gianni Morandi E ANNA CELEBRANO UNA GIORNATA MOLTO IMPORTANTE

Uno scatto d’amore che commuove i fan perché 27 anni afa tutto è accaduto per caso, come nei film. Morandi aveva organizzato una partita di calcio ed era in campo mentre Anna era sugli spalti in compagnia di alcuni amici comuni. Quando la vide lui rimase colpito dai suoi occhi e dalla sua personalità. Quel giorno Anna indossava una gonna fiori e aveva al collo una macchina fotografica: “Era veramente splendida”. E’ il ricordo che Gianni Morandi ha voluto condividere con tutti molti anni dopo da quel colpo di fulmine che gli ha cambiato la vita.

Stanno insieme da 27 anni, non si sono mai lasciati. Nel 1997 è nato il loro Pietro, primo figlio per Anna Dan mentre Gianni Morandi è papà di Marco, Marianna e Serena avuti da Laura Efrikian.

Il 10 novembre 2004 le nozze tra Gianni e Anna, un matrimonio celebrato in gran segreto con pochissime persone. Da sempre Anna ha sostenuto il suo Gianni, soprattutto negli ultimi mesi dopo l’incidente di cui lui porta ancora i segni.