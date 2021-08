Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo: la strana coppia di fine estate

Si stenta quasi a credere che Drusilla Gucci, fine, raffinata, amante della cultura e dell’arte, sempre pronta a fare citazioni sui social, abbia trovato qualcosa in comune con Francesco Chiofalo. Il Lenticchio nazionale sarà anche un ragazzo dal cuore d’oro e chissà, forse di questo la Gucci si è innamorata, ma è ben lontano dall’uomo di classe e cultura che i fan di Drusilla pensavano stesse cercando. Ma in amore si sa, gli opposti si attraggono e forse potrebbe essere questo il caso! E’ nata una coppia alla fine di questa calda estate? I due per il momento non confermano e non smentiscono, neppure dopo che il settimanale Oggi ha pubblicato alcuni scatti esclusivi mostrando la coppia in atteggiamenti intimi ( ci sono in rete altre immagini risalenti alla fine di luglio, che mostrano Chiofalo e Drusilla molto vicini). Francesco avrebbe parlato di una frequentazione con l’ex concorrente dell’Isola dei famosi mentre lei, almeno per il momento, tace. Sui social scambio di like e di cuoricini tra i due, ma anche tanti commenti di fan di Drusilla che stentano a credere che possa essere interessata a Chiofalo.

