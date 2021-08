Francesco Sole e Giulia Provvedi sono una nuova coppia? La foto social

Potrebbe esser nata una nuova coppia in questa caldissima estate italiana! Di chi parliamo? Come avrete visto dalla foto che apre questo articolo, parliamo di Francesco Sole e Giulia Provvedi. La cantante e lo scrittore hanno deciso di mostrarsi insieme pubblicamente, con una dolcissima foto che è stata postata sulla pagina Instagram di Francesco Sole, con tanto di dedica: “A guardare i tramonti portaci, chi ti sa capire senza parlare“. Sono state le tre immagini che Francesco Sole ha deciso di postare su instagram, tre dolcissimi scatti con Giulia tra le sue braccia. E i fan ovviamente hanno subito chiesto se sta per nascere una dolce storia d’amore ma per il momento, nessuna comunicazione ufficiale.

Francesco Sole e Giulia Provvedi sono una coppia? Le prime foto social

E’ stato Francesco Sole a mostrare tra le altre cose anche sui social l’arrivo di Giulia in barca a fargli compagnia. “Giulietta è arrivata” ha scritto sui social Sole. Va detto che i due non hanno mostrato atteggiamenti particolarmente intimi, per cui potrebbe trattarsi solo di una bella amicizia, o magari chissà, di un amore che sta appena sbocciando. Chi conosce Giulia sa quanto le piaccia scherzare e ridere, per questo è anche difficile comprendere se si tratti di una bella amicizia o di qualcosa di diverso. E infatti la bella cantante ha postato sulla pagina delle Donatella un video ironico molto carino in cui scherza sulla situazione…Sarà magari lei a darci qualche altro indizio per capire se sta nascendo una storia d’amore? I due in barca non erano da soli, insieme a loro c’erano anche altri amici per cui è davvero prestissimo per dire se c’è qualcosa di cui parlare oppure no. Dobbiamo aspettarci uno scatto romantico che ufficializzi questa storia? Vedremo! Come si suol dire in questi casi: se sono rose, fioriranno !