Chiara Ferragni e Fedez festeggiano i 5 mesi di Vittoria sullo yacht

Chiara Ferragni e Fedez sono sempre sullo yacht per le loro vacanze che continuano a mostrare tra giornate in famiglia, colazioni golose e bagni di sole. Oggi Vittoria compie 5 mesi e mamma e papà hanno ovviamente festeggiato l’evento con una torta, come hanno sempre fatto per Leone fino al primo anno di età. Il primogenito di Chiara Ferragni e Fedez però non ci sta, non è più geloso come i primi giorni dell’arrivo della sorellina a casa, ma per lui è un po’ eccessivo festeggiare ogni mese la nascita di Vittoria. Le proteste non tardano ad arrivare, Leone si arrabbia e mamma e papà ridono. La vacanza in Sardegna è tra la terra ferma e lo yacht ma in ogni caso il “Tanti auguri” disturba il fratellino di Vittoria. La festeggiata è sorpresa dalla musichetta mentre Leone si copre le orecchie e chiede si smetterla, di spegnere tutto.

LE VACANZE DEI FERRAGNEZ A BORDO DELLO YACHT

Uno yacht perfetto per le loro esigenze e Chiara Ferragni una foto dopo l’altra mostra i dettagli tra le sue storie Instagram. Dalla colazione alla cena tutto è perfetto a bordo; anche sullo yacht tutto è curato come sempre nei minimi dettagli. Tra coccole, bagni di sole, colazioni golose, pranzi vista mare e cene rilassanti tutto procede senza intoppi.

Alla fine anche Leone accetta di fare una foto con il resto della famiglia per festeggiare la sorellina. Le polemiche restano fuori dalle vacanze, per il momento Fedez si concentra sulla famiglia e sulle foto da scattare a Chiara, Leone e Vittoria.

La Ferragni risponde anche alle follower che le chiedono consigli per diventare più sicure. Lei è sicura che per tutti possa arrivare il meglio, visto che si è inventata un lavoro che fino a pochi anni fa non esisteva. Consiglia anche di farsi un regalo: lei una volta alla settimana va dallo psicologo, l’aiuta moltissimo.