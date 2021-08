Dani Osvaldo e la figlia di Maradona, la coppia festeggia il loro amore

Dani Osvaldo e la figlia di Maradona vivono un’intensa storia d’amore da sei mesi e sui social appaiono le foto che prima non mostravano a nessuno. Giannina Maradona e Dani Osvaldo sono più innamorati che mai, dopo mesi in cui hanno nascosto la loro relazione adesso vivono tutto alla luce del sole. L’ex calciatore ha pubblicato gli scatti sul suo profilo Instagram aggiungendo una dichiarazione d’amore, parole dolci. “Sei mesi d’amore, ti amo” non aggiunge altro l’ex campione, le foto dicono tutto. Anche Giannina Maradona condivide le stesse immagini, l’annuncio è ufficiale e arriva dopo due amori finiti, le loro precedenti relazioni.

GIANNINA MARADONA E DANI OSVALDO DI NUOVO FELICI PER AMORE

Si sono conosciuti nel 2015, quando lui è rientrato in Argentina con la compagna, Jimena Baron, la madre di suo figlio. Si mormora che l’inizio del loro amore sia un po’ intricato e che ci forse c’è stato anche un triangolo che ha fatto spettegolare molti in Argentina.

Prima di innamorarsi di Dani Osvaldo la figlia di Maradona ha avuto una relazione con un altro calciatore, l’attaccante argentino Sergio Aguero, da lui ha avuto suo figlio.

Come dimenticare inoltre la passione che scattò tra Osvaldo e la ballerina Veera Kinnunen. L’incontro fatale sulla pista di Ballando con le Stelle sotto gli occhi di tutti. Quella storia fece infuriare Stefano Oradei, anche lui ballerino ed ex della Kinnunen. Tra l’insegnate e l’allievo però durò davvero poco. Adesso ci sono altre storie d’amore da raccontare: Veera è in dolce attesa ma soprattutto adesso ci sono Giannina e Dani pronti a giurare amore per sempre. Magari non ci saranno mai le nozze o forse questa relazione cambierà per sempre la loro vita. I presupposti ci sono tutti, anche le dichiarazioni d’amore, attendiamo il seguito e ancora altre romantiche foto della coppia sui social.