Dani Osvaldo e Veera Kinnunen si sono lasciati dopo due mesi d’amore?

Martedì scorso nella puntata di Storie Italiane durante la quale Stefano Oradei ha raccontato il suo punto di vista sulla fine della storia d’amore con Veera, il programma registrava il picco di share a dimostrazione di quanto il pubblico sia stato incuriosito da questa vicenda. E oggi arriva un’altra notizia che riguarda due dei tre protagonisti di questo “triangolo”. Veera Kinnunen e Osvaldo si sarebbero lasciati. Sono queste le indiscrezioni delle ultime ore secondo le quali i due da qualche giorno non starebbero più insieme. La coppia aveva postato sui social diverse foto nel periodo di agosto e molte stories ma da giorni, non ci sono tracce dei due insieme. Il che non fa una prova visto che ben sappiamo che Dani, si muove smesso in giro per il mondo anche per motivi legati alla sua famiglia. Non è sempre in Europa e magari Veera non lo può seguire visto che ha i suoi impegni di lavoro.

La prova che dimostrerebbe la fine di questa relazione però è un’altra. E riguarda in qualche modo sempre i social.

VEERA KINNUNEN E DANI OSVALDO SI SONO LASCIATI? LE ULTIME NEWS

Pare infatti che i due non si seguano più su Instagram il che significherebbe che la storia è finita e anche male visto che non hanno neppure voglia di vedere quello che fa uno e quello che fa l’altro. E’ anche vero che spesso il “segui” sui social viene tolto anche dopo una litigata per cui non si può parlare di qualcosa di concreto senza che arrivi da parte dei diretti interessati una conferma o una smentita. Chissà magari sarà proprio Veera a raccontare in Italia, magari da Storie Italiane, quello che è successo tra lei e l’ex calciatore…

I due sembravano essere davvero molto affiatati: dopo solo due mesi d’amore questa storia è già arrivata al capolinea?