A Storie Italiane le lacrime di Stefano Oradei per la fine della sua storia con Veera

Nella puntata di Storie Italiane Stefano Oradei ha raccontato quello che è successo negli ultimi mesi, parlando della fine della sua storia con Veera Kinnunen. Peccato che però in questa intervista il ballerino non abbia aggiunto molti dettagli a quello che già sappiamo. Stefano molto commosso, in lacrime, ha rivisto le immagini più belle di questa storia d’amore. Ha spiegato che non è stato difficile andare avanti dopo 11 anni di relazione ma che adesso si sta concentrando sulla sua carriera. “Posso dire che per noi due sono stati 11 anni meravigliosi e adesso voglio parlare di altro” ha spiegato il ballerino.

STEFANO ORADEI A STORIE ITALIANE PARLA DELLA FINE DELLA SUA STORIA CON VEERA KINNUNEN

La Daniele però vuole andare più a fondo in questa vicenda e spiega che forse il pubblico non ha capito bene quella che è stata la dinamica che ha portato alla loro separazione. Per questo viene mandato in onda un filmato che ci mostra un riassunto di quello che è successo a Ballando con le stelle, con l‘avvicinamento tra Veera e Osvaldo che ha provocato la gelosia di Stefano e anche la reazione violenta che non li viene perdonata e che forse la sua ex compagna non gli ha perdonato…La conduttrice sottolinea che il feeling in pista esiste e non può provocare gelosie. “La nostra storia è finita prima, poi lei ha fatto la sua scelta. Io non so che cosa ha deciso Veera” spiega Stefano che però non va a fondo in questa storia nonostante la conduttrice provi a capire meglio le dinamiche.

La conduttrice mostra anche le foto pubblicate sui giornali, e chiede spiegazioni su quella che sembrava essere una litigata. “A fine puntata c’era tanta stanchezza c’è stata una debolezza e una discussione tra due persone che stanno insieme. Piano piano poi ho capito che Veera si stava allontanando da me. Queste sono comunque cose private che poi abbiamo chiarito” ha spiegato il maestro di Ballando.

Stefano ribadisce di aver chiesto scusa pubblicamente perchè ha capito che lui e Veera erano una coppia pubblica. La conduttrice prova a chiedergli più volte di cosa si sia scusato. “Mi sono scusato per la discussione, era una cosa che non doveva accadere. Poi abbiamo continuato” ha detto il ballerino.

Stefano però non si sbilancia e continua a trincerarsi dietro il privato spiegando che preferisce tenere molte delle cose per lui. “Noi non abbiamo trovato la soluzione” continua Oradei.

Nessuno in puntata ha fatto riferimento alle parole di Milly Carlucci che aveva parlato di violenza di Stefano contro Veera, un peccato perchè sarebbe stato un tema da approfondire. Alessi ha voluto sottolineare che Veera non deve passare come la traditrice perchè di certo non lo è stata e su questo, Stefano sembra essere d’accordo al 100%.

Pensando al futuro Stefano sembra non essere al momento interessato a un legame. “Il cuore è chiuso perchè non puoi dare il tuo cuore alle persone se hai conosciuto un amore così importante e forte, devi prima capire se il tuo cuore è pronto” ha detto Stefano che in questo momento cerca se stesso.