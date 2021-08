Domiziana Giovinazzo: Elena di un Medico in famiglia si è sposata

La conosciamo tutti come Elena di Un Medico in famiglia ma lei è Domiziana Giovinazzo e ieri ha sposato il suo Angelo. Una sposa sexy e l’annuncio dell’attrice felicissima per il suo sì. Tra un bacio e l’altro al marito Domiziana Giovinazzo ha dato l’annuncio delle nozze pubblicando lo scatto fuori dalla chiesa. Lei era Elena Martini, la gemella figlia di Lele Martini; purtroppo quella serie tv non va più in onda, non ci sono altre stagioni da seguire, e ogni tanto ci ritroviamo a scoprire la vita privata, i successi o la trasformazione dei protagonisti che ogni volta ci fanno sorridere e commuovere.

IL MATRIMONIO DI DOMIZIANA GIOVINAZZO – LE FOTO SU INSTAGRAM

Domiziana è giovanissima, ha 21 anni ma ben decisa a volere trascorrere la sua vita con il compagno. Abito bianco, merletto e tulle, sensualità e romanticismo e con lei ha voluto solo le persone più care. Dopo la cerimonia in chiesa il ricevimento in una bellissima villa. Delizioso l’angolo del taglio della torta ma non è mancato il divertimento con gli sposi e gli invitati che si sono scatenati in pista.

Il marito di Domiziana Giovinazzo non fa parte del mondo dello spettacolo e lei ha voluto proteggerlo fino ad oggi evitando di rivelare dettagli sulle nozze. Aveva annunciato il matrimonio, il passo importante che era pronta a fare ma niente altro. Lo scorso aprile Domiziana e Angelo sono diventati genitori, è nato il loro piccolo Lorenzo. Il bimbo ha realizzato il desiderio di entrambi di diventare mamma e papà giovanissimi. Anche il pancione l’ha mostrato solo quando la gravidanza era già avanzata, custodendo il più possibile il dolce segreto.

Oggi la nipotina di Nonno Libero continua pubblicare le foto del matrimonio, condivide gli scatti degli amici presenti alle nozze, felice di avere sposato l’uomo che l’ha resa mamma. Tantissimi i fan che le hanno fatto gli auguri e dedicato parole bellissime.