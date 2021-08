E’ finita per sempre tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara?

Tina Cipollari è di nuovo single e questa volta sembra che la storia d’amore con Vincenzo Ferrara sia finita per sempre. Nessuna conferma ufficiale dell’addio tra la Cipollari e il ristoratore con cui sembrava volesse costruire il suo futuro ma sembra che non abbiano retto all’ennesima crisi. Dopo tre anni Tina Cipollari avrebbe detto basta e a darne la notizia è il blogger Amedeo Venza. Sembra che l’opinionista di Uomini e Donne abbia confidato tutto durante la prima registrazione del programma che l’ha resa famosa. Il 13 settembre rivedremo Tina e i nuovi protagonisti del pomeriggio di Canale 5 e sembra che in quella occasione potremo saperne un po’ di più. Dicono che ci sia stato un tradimento ma ovviamente solo i diretti interessati conoscono la verità.

TINA CIPOLLARI POTREBBE TORNARE CON L’EX MARITO?

Tra Kikò Nalli e Tina Cipollari è finita da un bel po’ di anni ma loro sono sempre rimasti legati, hanno dei figli da crescere insieme e in più affetto e stima mai negati l’uno per l’altra. Qualcuno ha ipotizzato che potrebbero tornare insieme perché adesso sono entrambi single ma entrambi hanno già chiarito più volte che tra loro non c’è più niente.

Non è finita perché ci sono le solite voci in giro che raccontano anche altro: che il ristoratore fiorentino ha già sostituito Tina Cipollari, qualcun altro ipotizza che ci sia stato un tradimento. Ciò che sembra al momento sicuro è che non c’è nessun matrimonio da organizzare e che dopo la prima crisi della scorsa estate Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara non siano riusciti ad andare avanti come prima.

Poca fortuna in amore per lei che ha sempre messo davanti a tutto e tutti i suoi figli, proprio come Kikò Nalli. I fan sperano davvero che i due ex coniugi tornino insieme ma per il momento restiamo in attesa di sapere se tra Vincenzo e Tina è davvero finita, se la seconda crisi si può superare, se davvero tutto è finito.