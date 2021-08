Santiago rimprovera Belen: “Ti fai tremila foto al giorno”

Belen smette di mostrare sempre la perfezione e sorride al rimprovero di Santiago. Suo figlio la sgrida, perché lei è sempre pronta a fare selfie, a scattare foto, a mettersi in posa. Belen Rodriguez sa bene che è la verità, anche se al suo bellissimo Santiago dice che non è vero e lo dice ridendo ma soprattutto senza tutta la perfezione a cui ci ha abituato in questi anni. Dopo la nascita di Luna Marì la showgirl argentina appare diversa, più sicura, disposta a mostrare anche le ovvie e inevitabili rughette di espressione, quelle che sarebbe meglio non coprire mai con ritocchi vari. I capelli raccolti, poco trucco e il relax totale anche con la figlia tra le braccia, Belen è anche questo.

SANTIAGO SGRIDA BELEN RODRIGUEZ E LEI RIDE FIERA DEL SUO OMETTO

Troppi scatti al giorno? Santiago, il figlio di Belen e Stefano De Martino, sta crescendo e da sempre vede la sua mamma scattarsi foto su foto per poi scegliere le migliori da pubblicare. I figli crescono e iniziano i rimproveri, ma al contrario, e quelli di Santiago sono tenerissimi.

I ruoli si invertono e adesso è Santi a sgridare la sua mamma ma scatena la risata di Belen e di tutti i follower; tutti però consapevoli che il piccolo De Martino ha detto la verità. Un’ammonizione che disarma la showgirl e la mette dinanzi alla verità, anzi alla doppia verità: i selfie sono davvero troppi e il suo bambino sta diventando grande.

“Ti fai tremila foto al giorno” tuona lui dolcissimo Santiago e Belen ride, per lei non è vero. “Eh ma come no, io ho contato trecento foto ancora del 2021” il messaggio è più o meno chiaro. Belen ha Santiago che tiene il conto non solo degli scatti in un giorno ma anche di quelli pubblicati sui social e sono davvero troppo per lui.