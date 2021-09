Sangiovanni ha tradito Giulia Stabile con una collega? Tutta la verità

Davvero Sangiovanni ha tradito Giulia Stabile? Questa è la domanda che si stanno facendo tutti i fan dell’amatissima coppia che si è conosciuta nella scuola di Amici. L’indiscrezione sul presunto tradimento ha fatto il giro del web ma da che parte sta la verità? Tutto è nato dal rapporto molto vicino tra il cantante di Malibù e la collega Santa Manu. Ultimamente i due hanno trascorso tanto tempo insieme ed essendo entrambi degli artisti sono riusciti a legare molto come amici. Così sono partiti i gossip secondo cui Sangio avrebbe tradito Giulia proprio con Santa Manu.

La verità sul presunto tradimento di Sangiovanni: Santa Manu scrive a Giulia Stabile e spiega tutto

A fare un po’ di chiarezza è stata proprio Santa Manu. La musicista si è sentita chiamata in causa visto che i fan di Sangiovanni e Giulia l’hanno pesantemente insultata sui social network perché considerata colpevole di un tradimento che non è mai esistito. E diciamocelo, se davvero ci fosse stato anche lui in quel caso avrebbe avuto le sue responsabilità. Così Santa Manu ha deciso di scrivere alla Stabile. “Sarai abituata ai commenti delle persone, penso che dopo tutti questi mesi hai ormai metabolizzato il meccanismo e vai avanti tranquilla per la tua strada (anche se immagino che a volte può essere pesante). Spero di non averti ferita in nessun modo, la gente è sempre pronta a pensare male per qualsiasi cosa normale una persona fa” sono state le parole della collega di Sangiovanni. “Sono fidanzata e ho super rispetto per tutti, per noi, per te e per voi due. Voglio solo fare il mio lavoro bene e che Sangio stia bene e sia sereno. Sul palco ci divertiamo e siamo super in sintonia, questa è l’unica cosa importante per me” ha così precisato lasciando appunto intendere che tra lei è il collega c’è solo un rapporto di amicizia.

Anche Giulia Stabile interviene sul presunto tradimento Sangiovanni-Santa Manu: “Vi chiedo di smetterla”

Le parole scritte da Santa Manu erano state inviate privatamente a Giulia Stabile. La ballerina ha poi deciso di renderle pubbliche replicando soprattutto ai fan che, evidentemente, parlano per parlare. “Ecco a voi, lei è la ragazza che alcune persone stanno riempendo di insulti per il semplice fatto che lavora con Sangio e che vanno d’accordo. Alcune persone si fanno 1000 viaggi e sono pronte a fare gossip inventandosi cose con chissà quale scopo. Vi chiedo per favore di smetterla” ha così detto la vincitrice dell’ultima edizione di Amici. “So che con il fatto che siamo diventati personaggi pubblici alcune persone sentono come il diritto di potersi intromettere in alcune questioni private e di criticare. Però voglio far capire almeno a chi ci segue e ci vuole bene che questa cosa non fa bene a me, a lui e neanche alle persone che ci stanno intorno e lavorano con noi. Mi auguro almeno che con questo smettiate di attaccare questa povera ragazza che sta facendo solamente il suo lavoro e che per fortuna ha trovato sintonia con Sangio. Eliminiamo questo odio immotivato vi prego” ha poi concluso Giulia.

Altro che crisi e tradimenti. Solo tanto odio immotivato dei soliti leoni da tastiera.