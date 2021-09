Tommaso Zorzi sul red carpet con Stanzani: si separeranno per lavoro

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani stanno insieme da diverso mesi e sono veramente inseparabili. Il vincitore dell’ultimo Grande Fratello Vip e l’amatissimo ballerino della scorsa edizione di Amici, ormai non nascondo più il loro amore. Sempre più uniti e complici, dopo aver pubblicato le prime foto social insieme, hanno fatto anche la loro prima uscita pubblica. Ieri, infatti, i Tommaso sono stati sul red carpet del nuovo film di Marvel Shang Chi e si sono fatti fotografare insieme. Sorridenti ed innamorati, si sono concessi alle macchine fotografiche e sono apparsi più felici che mai. Intanto però si preparano per i prossimi progetti professionali e gli impegni non mancano.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani inseparabili ma gli impegni di lavoro chiamano: un mese senza vedersi?

E se Zorzi e Stanzani sembrano insaccabili saranno proprio i tanti impegni di lavoro, per loro fortuna, a separarli. La coppia potrebbe non vedersi per un mese intero. A meno che il ballerino non decida di andare a trovare Tommaso a Roma. Ma vi spieghiamo meglio. “In questi giorni sto preparando tutto per Roma. Oggi è il giorno della valigia perché domani parto, non ho ancora iniziato. Sono traumatizzato. Devo partire un mese e non riesco a trovare la voglia” ha così raccontato l’influencer Tommaso Zorzi. Il vincitore del GF deve registrare Drag Race Italia e si porterà dietro il suo bassotto Gilda. Il gatto Priscilla starà con Stanzani? Anche il danzatore di Amici avrà il suo bel da fare.

Cosa farà Tommaso Stanzani dopo Amici? Altro che ballerino

Dopo l’eliminazione discutibile di Tommaso da Amici, Stanzani è riuscito a conquistare tante opportunità professionali come l’entrare nel corpo di ballo del Radionorba Battiti Live. Adesso però gli impegni crescono. “Oggi è il primo di settembre e si ricomincia a lavorare. Mi sto dirigendo a Genova per fare un lavoro un po’ diverso dal solito” ha raccontato Tommy. “Non farò solo il ballerino ma farò anche qualcos’altro. È la mia prima esperienza come mezzo attore. Sono molto emozionato” ha spiegato. Quindi presto Stanzani si calerà in un nuovo ruolo e noi non vediamo l’ora di scoprirne di più.