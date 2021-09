Alessandro Borghi a Venezia 78 sul red carpet con la fidanzata

Alessandro Borghi è uno degli attori più amati del cinema italiano. Ovviamente non poteva mancare alla settantottesima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. E per l’occasione non è arrivato da solo al Lido. Borghi è salito sul red carpet in occasione della presentazione di Mondocane, film dove interpreta il personaggio protagonista. Come dicevamo però non era da solo. Al suo fianco c’era la sua fidanzata, una donna con cui sta insieme già da due anni e che sicuramente fa tantissima invidia a giudicare dai commenti che si leggono sui social network! Si tratta di Irene Forti.

Venezia 78, Alessandro Borghi alla Mostra del Cinema con Irene: ma chi è la fidanzata dell’amatissimo attore?

Per i più curiosi possiamo svelare che Irene Forti è una manager nel settore delle risorse umane e coaching esecutive. La fidanzata dell’affascinante attore si è laureata in Economia aziendale all’Università Luiss di Roma e si è specializzata in Gestione di risorse umane e amministrazione del personale. La bella Irene è alta e castana e convive con Alessandro Borghi a Roma. I due avrebbero casa nel quartiere Garbatella. Sono innamorati e il sentimento è già stato confermato dall’attore che ha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore. Borghi ha detto infatti che gli uomini da soli non sono così interessanti, devono essere accompagnati da una donna più interessante di loro se ci riescono. Lui è riuscito nella sua intenzione e quindi si capisce che la bella Irene è senz’altro una donna molto intrigante e stimolante.

La prima uscita pubblica per Alessandro Borghi e la fidanzata Irene Forti è sul red carpet di Venezia 78

Quella di Venezia 78 per Alessandro Borghi ed Irene Forti è stata la prima uscita pubblica. Gli occhi erano tutti puntati su di loro. In effetti la coppia non condivide molti momenti di vita privata. Questa occasione ha rappresentato tanto visto che l’attore ha presentato pubblicamente la sua fidanzata a tutti.