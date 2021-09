Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo si baciano sul red carpet ma sui social niente foto

Da oltre un mese si parla di questa coppia, dopo l’uscita delle prime foto che mostravano Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo in atteggiamenti intimi. Atteggiamenti che lasciavano pensare che i due stessero insieme. Ma nonostante le foto abbastanza esplicite, l’ex concorrente dell’Isola dei famosi e il lenticchio nazionale, non hanno mai commentato quanto si scriveva sulle riviste di cronaca rosa. Nella giornata di ieri, Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo sono arrivati mano nella mano sul red carpet di Venezia, dove hanno sfilato insieme, baciandosi anche. E ovviamente, le loro foto, ancora una volta, hanno fatto il giro del web. “La strana coppia” l’hanno ribattezzata i fan di Drusilla, che avendola conosciuta all’Isola, stentano a credere che abbia qualcosa da condividere con un ragazzo molto diverso da quello che si immaginava volesse al suo fianco. E invece a quanto pare, la Gucci è stata colpita dall’essere genuino e verace del Chiofalo. La cosa strana che fa pensare però, è che i due non si mostrano sui loro profili social insieme. Niente storie, niente foto di coppia. E’ come se stessero insieme solo nei momenti in cui vengono poi paparazzati, ed è per questo che molti credono che sia solo una strategia. E se invece entrambi volessero tenere quello che fanno insieme, riservato? Certo conoscendo il Chiofalo che da anni racconta su instagram ogni singolo dettaglio della sua vita, viene un po’ difficile da credere, ma potrebbe davvero essere successo di tutto!

Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo sono davvero una coppia?

Mentre Drusilla era sulle spiagge dell’Honduras si era persino detto che avesse una relazione con Damiano dei Maneskin, forse per questo adesso, chi la vede al fianco di Chiofalo, stenta a credere che stiano davvero insieme. L’unica dichiarazione pubblica dei due è stata quella di Chiofalo che circa un mese e mezzo fa, anche di più, aveva detto: “Sì ragazzi confermo, ci stiamo conoscendo! Lei è una persona molto interessante e stiamo molto bene. Quindi confermo il mio interesse per Drusilla. Ho anche conosciuto sua madre ma preferisco andare con i piedi di piombo perché mi sono da poco lasciato con Antonella“.