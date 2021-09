Tiziano Ferro, un tatuaggio sul polso per Vic: “Come scudo sulle vene”

Un tatuaggio dedicato a suo marito, Tiziano Ferro mostra la dolce dedicata per Vic. Il suo nome sul polso, il nome di suo marito accanto a quelli dedicati agli altri della famiglia, altri tatuaggi. Tiziano Ferro ama dedicare tatuaggi alle persone a lui più care, l’ha fatto per la mamma, per il papà, per suo fratello Flavio, adesso un segno d’amore, un altro, per suo marito Victor Allen. Un amore inciso sulla pelle, un amore che non è solo nel suo cuore, nelle sue canzoni, ma adesso anche in un tatuaggio e anche lì resterà per sempre perché Vic gli ha cambiato la vita. Tiziano Ferro e suo marito vivono a Los Angeles, da anni la loro storia d’amore è alla luce del sole, una romantica storia d’amore che ha fatto rinascere il cantante.

Un tatuaggio sul polso, Tiziano Ferro rende indelebile anche il nome di suo marito

“Ai tatuaggi come scudo sulle vene” scrive Tiziano ma il suo vero scudo è l’amore, sono quelle poche lettere: Vic. Doppia dedica per Victor perché la citazione è parte di un suo brano, della canzone Il destino di chi visse per amore, dall’album Accetto miracoli, del 2019. E’ un anno speciale e lo sarà per sempre, è l’anno del loro matrimonio. “Ai tatuaggi come scudo sulle vene per non scordare mai. Attraversando un’epica poi sei arrivato tu con quel sorriso che irrompe. Come la terra che trema e il mondo che cambia”.

Sulla parte superiore del polso invece le parole Serenity, Courage e Wisdom (Serenità, Coraggio, Saggezza). Victor e Tiziano si sono sposati prima in California, poi in Italia a Sabaudia tre anni dopo il loro incontro. Vic ha 56 anni e fino a qualche anno fa era il vicepresidente del comparto marketing della Warner Bros, ruolo che ha svolto per 14 anni, oggi è invece direttore operativo di un’agenzia di consulenza, la Levine Partners.