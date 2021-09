Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, amore finito? La chicca di Chi

E’ davvero finita tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza? I due da qualche tempo non si vedono più insieme sui social e non postano nulla che possa riguardare la vita di coppia. Considerando che i fan erano abituati a vederli praticamente insieme h24 ormai da anni, questo allontanamento ha fatto insospettire un po’ tutti. Aurora e Goffredo non ne hanno parlato neppure in queste ore, dopo che dalla rivista Chi è stata lanciata la “chicca di gossip” che li riguarda. Stando a quanto si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini, Aurora e Goffredo starebbero attraversando un momento di crisi, in realtà si parla persino di una possibile rottura dopo tre anni d’amore. Ma è davvero finita così per sempre, senza neppure che i due abbiano detto nulla sui social? Quando si è parlato del litigio tra Aurora e Sara Daniele, una delle sue migliori amiche, la figlia di Michelle Hunziker ha voluto subito rettificare, dicendo che non era successo nulla di quello che i giornali avevano raccontato. Stavolta invece, Aurora, non ha ancora commentato.

Dalla rivista Chi non arrivano altre indicazioni sulla possibile fine di questa storia. Neppure Goffredo nelle ultime ore dal suo profilo social ha voluto aggiungere altro o dire la sua su queste indiscrezioni. Stando a quanto si legge sulla rivista Chi, Aurora sarebbe concentratissima nel lavoro. Come saprete sta registrando le puntate di un nuovo programma di cui sarà protagonista insieme ad Alvin ed è molto presa dal lavoro quindi. Sarà stato questo allontanamento a causare la crisi tra i due che erano stati abituati, anche a causa del lockdown, a stare sempre insieme? Non ci resta che aspettare una conferma o una smentita da parte dei diretti interessati che al momento, non hanno commentato.