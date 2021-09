Gigi D’Alessio e Denise Esposito, arrivano le dichiarazioni d’amore di entrambi

Tra Gigi D’Alessio e Denise Esposito arriva anche lo scambio di commenti sui social, dichiarazioni d’amore, cuori e risate che da tempo il cantante non manifestava. Denise ha fatto innamorare di nuovo Gigi D’Alessio che non vede l’ora di diventare papà per la quinta volta. La giovane napoletana pubblica la foto col pancione, anche se le sue forme appaiono molto più contenute rispetto alle foto pubblicate sulle riviste di gossip. Ma più del probabile ritocchino agli scatti si nota l’enorme peperoncino accanto a cui posa la 29enne. Peperoncino che aggiunge anche nella didascalia, ma che significato ha quel simbolo? Gigi D’Alessio risponde dopo qualche ora con il primo “I love you” ufficiale aggiungendo tre cuori blu e uno rosso. I fan impazziscono per la nuova coppia e per i messaggi d’amore di Gigi alla sua nuova compagna.

Gigi D’Alessio geloso di Denise

Lo dice ridendo dicendo che è geloso del cane della sua compagna. Denise sdraiata sul pavimento coccola il suo cane e parla di una storia d’amore. D’Alessio commenta: “Wè wè io so gelus” scoppia a ridere e lei aggiunge con lo stesso umorismo: “Ma tu si a vita miii”.

Quanto marca al parto di Denise Esposito?

Non c’è una data del parto per la nascita del quinto figlio di Gigi D’Alessio, non c’è una indicazione precisa sul mese di dolce attesa di Denise ma dicono sia all’ottavo mese. Intanto, la curiosità sul peperoncino gigante aumenta: la coppia vuole allontanare le cattiverie e le invidie?

Anche Anna Tatangelo si lascia andare al nuovo amore, felice accanto a Livio Cori. Dicono che abbia preso male la notizia del quinto piccolo D’Alessio in arrivo; comprensibile per la paura che il suo ex si allontani da suo figlio Andrea. Dicono che abbia saputo della gravidanza dal gossip e non da Gigi, ma questa è un’altra storia.