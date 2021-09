Anna Tatangelo e Livio Cori a casa insieme e arrivano le risposte della cantante

E’ quasi un’intervista di coppia quella che arriva sul divano per Anna Tatangelo e Livio Cori. La bellissima coppia è uscita allo scoperto già da un po’ e sicura del rapporto che sta costruendo si mostra a casa della cantante con un mix di dolcezza e simpatia che conquista tutti. Finalmente Anna Tatangelo è davvero felice e serena e si vede, con il suo nuovo compagno può scherzare e lui non resta in silenzio. Insieme la Tatangelo e Livio Cori cercano il film da vedere ma lui in realtà lo sta già guardando, ad Anna non piace e così si concede ai follower rispondendo alle loro domande. Alla domanda se sia fidanzata risponde che è felicemente single ed è qui che appare Livio, bello e simpatico, dà il so numero alle ragazze che ascoltano e zittisce in modo tenero la sua compagna.

Livio Cori è più piccolo di Anna Tatangelo e anche qui la risposta è tutta da ridere

Altra domanda, una follower chiede com’è stare con uno più piccolo. Domanda di dubbio gusto ma la cantante risponde: “Livio spegni la playstation, metti a posto il pallone, lavati i denti e vai a ninna”, la sua risata e le smorfie di Cori aggiungono il resto. 34 anni anni lei, 31 anni lui, è davvero il caso di parlare di differenza d’età?

Arriva anche il momento del dessert, un tiramisù che di certo avrà cucinato Anna, come il primo piatto mostrato poco prima in preparazione ai fornelli. Storia dopo storia su Instagram salta fuori una coppia che sorprende per la semplicità con cui si mostra, tutto così diverso rispetto al passato e alle difficoltà vissute con Gigi D’Alessio. Non mancano le frecciatine ma dopo tanti anni di silenzio arriva anche il momento di dire qualcosina, anche se i fatti parlano ben chiaro.