Anna Tatangelo e Livio Cori: arriva la prima foto social

La relazione tra Anna Tatangelo e Livio Cori è ormai più che ufficiale e con la prima foto di coppia sui social network arriva l’ennesima conferma di questo nuovo sentimento. Un periodo sicuramente bellissimo per la cantante che si era già detta molto felice anche se gli impegni professionali non mancano, per fortuna. Livio Cori ha davvero conquistato la bellissima Anna e adesso i due si godono qualche giorno di relax insieme. La cantante ha pubblicato alcune foto sul suo profilo Instagram in cui compare anche il collega e fidanzato. La coppia è al mare. Entrambi sono in costume e l’ultimo scatto lascia tutti senza parole.

Anna Tatangelo e Livio Cori abbracciati al sole: la prima foto su Instagram per la coppia

“Ti scatto una foto” avrebbe detto Livio Cori ad Anna Tatangelo. Sul profilo Instagram dell’artista si vedono infatti tre scatti in cui lei è in posa e in splendida forma come sempre. Certo è che il fotografo non è piaciuto troppo alla bella Anna! “Un pessimo fotografo” ha infatti scritto con ironia la Tatangelo. Subito, tra i commenti, è arrivata la pronta risposta di Livio: “Dai, potevo fare di peggio!”. I due insieme sembrano in perfetta sintonia e scherzano apertamente sui social senza nascondere più questa bella relazione che è nata. Secondo la cantante comunque è sempre meglio scattare un selfie… Così Anna ci regala la prima foto di coppia di lei e di Cori. Bellissimi, stesi sotto il sole mentre lei fa una carezza sotto al collo.

Tutti pazzi per Anna Tatangelo e Livio Cori: questa coppia convince il popolo del web

La reazione del popolo del web? Tutti sembrano amare questa bellissima coppia. I fan di entrambi gli artisti sono felici di questa sentimento. “Solo amore per voi due. E solo amore per te Anna, che meriti ciò che di meglio c’è in questo mondo”, “Vi amo, bellissimi”, “Gliela perdoniamo una foto (che secondo te viene male perché invece sei meravigliosa), se poi vediamo quel sorriso sul tuo volto” tra i commenti più belli sotto questo primo post di coppia.