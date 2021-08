Primo video social per Anna Tatangelo e Livio Cori: sorrisi e scherzi insieme

E’ una estate piena di impegni per Anna Tatangelo tra un concerto e l’altro, ma anche piena d’amore. La cantante ha ormai ufficializzato la storia d’amore con Livio Cori, sbocciata qualche tempo fa. Non ne ha mai parlato pubblicamente, in una delle sue interviste in tv, per Belve, il programma di Rai 2, aveva raccontato di un periodo sereno e di una persona che era al suo fianco in questo periodo, senza però voler dare molti dettagli. Nelle ultime settimane, complici anche le vacanze estive e le giornate passate al mare, le immagini di Anna e Livio Cori sono state pubblicate su tutte le riviste di cronaca rosa. Il gossip impazza si sa. Ieri sera Anna ha condiviso anche un video, forse una delle prime volte, in cui scherza con gli amici e con il suo fidanzato. Per il momento nessuna foto romantica, nessuna dedica in particolare ma la spensieratezza di due ragazzi giovani come loro. Perchè è vero, Anna è una donna a tutti gli effetti, è una madre, una professionista. Ma forse strada facendo ha perso quella spensieratezza dei suoi anni. Senza dimenticare che è una trentenne che deve tornare a godersi la vita pensando anche a quello che si deve fare alla sua età!

Serata speciale per Anna Tatangelo: prima Andrea poi il video con Livio

Per Anna quella di ieri sera tra l’altro è stata una serata magica. Chi ha assistito al concerto l’ha vista anche sul palco con il suo ometto, Andrea, il figlio nato dalla relazione con Gigi d’Alessio. Andrea le ha fatto una dolce sorpresa salendo sul palco in una delle sue esibizioni. E poi, dopo la serata e il lavoro, qualche risata prima di andare a dormire con Livio e tutte le persone che lavorano al suo fianco prima, dopo e durante i concerti.