Anna Tatangelo in vacanza in Puglia con Livio Cori ma c’è anche il figlio Andrea (Foto)

Come era semplice intuire se Anna Tatangelo esce allo scoperto con Livio Cori scegliendo una vacanza in Puglia il figlio Andrea era a conoscenza della loro storia d’amore. Infatti, il figlio di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è in vacanza con la mamma e il suo compagno. I primi baci alla luce del sole mostrano una storia d’amore importante. Il settimanale di Alfonso Signorini ha lanciato il doppio scoop pubblicando le foto del pancione di Denise, la nuova compagna di D’Alessio, e i primi scatti di Anna e Livio insieme. Magari il cantautore napoletano ha bruciato le tappe, non è più giovanissimo ma forse nessuno si aspettava che si rifacesse una famiglia in un tempo così breve.

ANNA TATANGELO E’ FINALMENTE INNAMORATA

A Belve aveva commentato che la parola “innamorata” era un po’ troppo grossa ma a distanza di qualche mese forse c’è maggiore certezza. Anna Tatangelo è finalmente pronta ad essere felice di nuovo. Tante volte la cantante di Sora è stata criticata perché faceva di tutto per apparire più grande, forse adesso si sta godendo la sua età.

Livio Cori ha 31 anni, tre meno di lei, è il rapper che nel 2019 ha accompagnato Nino D’Angelo nel brano Un’altra luce. Di lui non si sa molto, solo di musica, la sua vita privata resta tale, a parte oggi che è il compagno di Anna Tatangelo e inevitabilmente finisce sulle riviste di gossip.

I paparazzi non lasciano in pace la coppia e scatto dopo scatto arrivano le dolci effusioni ma quando c’è Andrea tutte le attenzioni sono solo per lui, per l’uomo più importante della sua vita. Vederli in vacanza insieme è la vera dimostrazione di un amore importante. Si racconta che la Tatangelo sia stata tra gli ultimi a sapere del quinto figlio in arrivo per Gigi D’Alessio e che ovviamente non l’abbia presa bene, è davvero troppo presto.