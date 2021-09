Anna Tatangelo ammette la sofferenza per il mancato matrimonio con Gigi D’Alessio

Sta per partire Scene da un matrimonio, sarà Anna Tatangelo la conduttrice ed è inevitabile la domanda sul matrimonio con Gigi D’Alessio. E’ al Corriere della Sera che la Tatangelo conferma quanto ha sofferto per il mancato matrimonio con il papà di suo figlio. Nessuna novità perché la cantante in passato l’ha confidato più volte, anche durante la prima separazione spiegò che questo era uno dei motivi del loro addio. Il matrimonio tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio non è mai arrivato, lui non ha voluto sposarla e visto come è finita forse è anche giusto sia andata così. Preoccupati i fan della Tatangelo hanno invaso i social con parole di sostengo per lei che poco fa li ha tranquillizzati, sta bene, è una cosa che appartiene al passato.

Anna Tatangelo verso un nuovo successo nel lavoro e non solo

Oggi è felice accanto a Livio Cori, una serenità che non viveva da tempo. Anche il lavoro la impegna tantissimo tra le registrazioni di All Together Now, Scene da un matrimonio e la sua musica. Un periodo d’oro per l’artista di Sora che ha confidato: “Sì ho sofferto a non essere sposata con Gigi, ce lo chiedeva anche nostro figlio ma poi capisci che c’è un legame che va oltre, ma certo da piccola ho sognato l’abito bianco. Ora non lo sogno più, ma non lo escludo, è un sacramento in cui credo”. Quindi, non si è di certo arresa, magari con Livio riuscirà a realizzare il sogno che aveva da bambina. Tra lei e Gigi D’Alessio resta tutto ciò che non è stato e che l’ha fatta soffrire.

“Al di là delle storie vissute, la vita va avanti, ho 34 anni e posso tranquillamente pensare al matrimonio per il futuro. È stata dura la separazione, ma mi posso rinnamorare e perché no, convolare a nozze”.