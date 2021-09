Mara Venier e Nicola Carraro oggi festeggiano un anniversario importante

Una data importante oggi per Mara Venier e Nicola Carraro: la coppia festeggia il 21esimo anniversario. 21 anni fa si sono conosciuti, si sono incontrati per la prima volta e da quel momento la vita di entrambi è cambiata. E’ sui rispetti profili social che la conduttrice e suo marito scrivono ancora volta parole d’amore per l’altro, dichiarazioni importanti. A dire il vero Mara Venier non fa mancare la sua simpatia e con tutta semplicità aggiunge che quel giorno di 21 anni fa è stata “una botta di c***”. Un anniversario che in genere nessuno ricorda ma oggi per la Venier è una giornata davvero importante, sta per condurre la sua ennesima edizione di Domenica In, forse l’ultima. Magari dopo l’intervista in cui ha parlato anche di Renzo Arbore e il perché è finita tra loro era anche giusto dichiarare ancora amore a Nicola Carraro.

Mara Venier e Nicola Carraro il loro incontro nel 2000

“Il 19 settembre del 2000 ci siamo incontrati per la prima volta amore mio….sono passati 21 anni ed io ti amo sempre di più …..sei tutto per me…amore ..amicizia…stima….il mio punto fermo ..il mio equilibrio (non sempre…)” ride la Venier e aggiunge che Nicola è tutto quello che ha sempre cercato: “Una vera botta di c*** averti incontrato quel 19 settembre di tanti anni fa”.

A corredo una bella foto al mare di qualche anno fa ma Nicola Carraro ne sceglie una ancora più datata e per sua moglie scrive: “E sono 21, siamo ormai maggiorenni”. La risposta della Venier è ancora più dolce: “Sei l’amore della mia vita… a stasera”. Questi messaggi risolvono tutto, l’amore prosegue e non c’è dubbio che per Mara e Nicola la scelta di sposarsi sia stata la migliore di tutta la vita. Dopo la prima puntata di oggi di Domenica In potranno festeggiare tutti i loro successi.