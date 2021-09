Il matrimonio di Camila Raznovich è country chic, l’abito da sposa hippie

Camila Raznovich si è sposata in Normandia con Loic Fleury, imprenditore francese a cui è legata da tre anni. Un matrimonio molto romantico e divertente per tutti. Già lo scorso maggio Camila Raznovich e il suo compagno si erano sposati con rito civile, poi in Francia un’altra cerimonia. La conduttrice e l’imprenditore hanno scelto un matrimonio in stile country chic, lei deliziosa nel suo abito da sposa hippie ma con classe. Tradizione rispettata con i colori classici, lei in bianco e pizzo e con la coroncina in testa, emozionata mentre si dirigeva verso il marito per dire quel sì che desidera li accompagni per tutta la vita. Una serie di immagini postate tra le storie di Instagram da Camila Raznovich rivelano la sua felicità, tutto l’amore che nutre per Loic Fleury e l’ennesima dichiarazione d’amore.

Camila Raznovich e Loic Fleury si sono sposati in Normandia

Una scelta che è già la base giusta per una vera favola d’amore: la Normandia ha accolto gli sposi e tutti gli invitati, più o meno famosi. Presente alle nozze anche Serena Bortone.

Lo scorso maggio si sono sposati davanti al sindaco Beppe Sale ed è stata sempre la conduttrice in quella occasione a condividere la prima foto con il marito. Loic aveva aggiunto che quando c’è la volontà c’è anche un modo. Per il rito civile un abito chemisier colorallo, per la cerimonia francese ha invece sorpreso tutti con il suo vestito semplice in pizzo e le spalline morbide.

Cambio di scarpe per la sposa prima di scendere in pista e sfrenarsi con il marito in tanti balli; dal tacco alle sneakers. Anche gli invitati hanno indossato abiti country, tutto in stile perfetto con le figlie di Camila, Viola e Sole, nate dalla storia d’amore con Eugenio Campari, felici per il matrimonio della mamma.