Francesco Monte torna single? Sarebbe finita con Isabella De Candia

A giugno hanno festeggiato due anni d’amore ma a quanto pare, la relazione non è durata poi per molto altro tempo. Difficile davvero dire se dalla rivista Chi siano arrivate delle “spifferate” reali, visto che Francesco Monte e Isabella De Candia non si mostrano spesso sui social insieme e non condividono immagini del loro amore, usando i profili instagram soprattutto per lavoro. Non sappiamo quindi se l’indiscrezione lanciata dalla rivista di Alfonso Signorini sia vera ( qualche settimana fa era circolata sulla rivista la notizia relativa alla rottura tra Aurora Ramazzotti e Goffredo che si era però poi rivelata infondata). Per cui possiamo solo aspettare una conferma o una smentita da parte dei protagonisti di questa storia d’amore che a detta della rivista Chi, sarebbe finita.

Francesco Monte torna single? L’indiscrezione sulla rivista Chi

Sulla rivista diretta da Signorini si legge: “Monte torna single. La relazione tra Francesco Monte e la modella Isabella De Candia è davvero finita dopo due anni. Fatta una lunga pausa, i due si sono detti addio, anche se lui sotto, sotto, spera ancora in un bel ritorno di fiamma.” Stando a quanto si legge sul giornale, Monte sarebbe ancora innamorato della bellissima modella che invece avrebbe chiuso in modo definitivo questa relazione. Sarà vero? Sarebbe la terza storia importante che finisce per Francesco Monte dopo quella con Cecilia Rodriguez, quella con Giulia Salemi conosciuta nella casa del Grande Fratello VIp, adesso quella con Isabella. Non molto fortunato in amore a quanto pare…Non ci resta che attendere una eventuale smentita o conferma di Monte che di solito non ama moltissimo il mondo del gossip e il chiacchiericcio, vedremo se dirà qualcosa alle tante persone che lo seguono.