Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi beccati insieme con le valigie sotto casa

In piena estate Maddalena Corvaglia aveva già negato una storia d’amore con Paolo Berlusconi ma adesso i paparazzi li avrebbero beccati insieme sotto casa con le valigie. E’ una prova del loro amore? Per la rivista Oggi può bastare, il gossip parla di fine settimana insieme ma chissà dove. I fotografi li hanno pizzicati sotto casa di Maddalena Corvaglia e adesso ci si chiede se lei continuerà a smentire. Paolo Berlusconi è stato pizzicato più volte a Milano sotto casa dell’ex velina di Striscia la notizia, non è un caso ma è certo che i due si frequentino, però come amici, amici di famiglia, amicizie in comune. Li abbiamo visti ad agosto insieme in barca ma non erano soli. I soliti bene informati dicono che Paolo Berlusconi sia andato a prenderla per trascorrere un fine settimana di relax nella casa di campagna.

Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi stanno insieme?

Sembra anche che il fratello di Silvio Berlusconi qualche giorno prima sia salito a casa della Corvaglia per trascorre una serata insieme. Il legame c’è ma di che tipo? Da Portofino a Milano ancora insieme e la differenza d’età di certo non è mai stato un problema per la Corvaglia che ha sempre preferito avere accanto compagni più grandi di lei.

Ricordiamo la storia d’amore con Enzo Iacchetti ai tempi di Striscia la notizia ma anche negli anni successivi; poi il matrimonio con il papà della sua bambina, Stef Burns, il chitarrista di Vasco Rossi.

L’ex velina aveva confidato che non vede l’ora di innamorarsi di nuovo, un commento arrivato quando sono iniziati i rumors sul suo legame con Paolo Berlusconi. E’ cambiato qualcosa in questi mesi, si è innamorata di nuovo? Ai fan aveva anche detto che avrebbe condiviso tutto ma solo la verità, che sarebbe stata lei ad annunciare un nuovo eventuale amore, ma per il momento non sembra avere nulla da dire.