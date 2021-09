Claudia Gerini e Federico Zampaglione insieme per festeggiare la figlia Linda

Anche la storia d’amore tra Claudia Gerini e Federico Zampaglione è finita da tanto tempo per la figlia sono sempre insieme. L’occasione di vedersi ancora tutti insieme è proprio per il compleanno della loro bellissima Linda. L’amore per la coppia è finito ma resta quello per la famiglia anche se Federico Zampaglione da poco ha sposato Giglia Marra. Il legame tra l’attrice e il cantautore è di puro affetto e va anche oltre l’avere avuto una figlia. La primogenita dell’ex coppia ha già 12 anni e Claudia Gerini e Zampaglione non possono che essere orgogliosi così hanno trascorso una bellissima serata tutti e tre insieme. E’ sui social che la Gerini ha mostrato il loro abbraccio, i sorrisi, la voglia vera di stare insieme.

Claudia Gerini e Federico Zampaglione legati da un profondo affetto

La Gerini ha avuto più storie più o meno importanti, sembra non avere molta fortuna in amore, è alla ricerca del per sempre o forse. Con Federico una storia d’amore che non si può dimenticare perché 12 anni da è nata Linda, come scrive Claudia pensando che sembra ieri e invece sono già 12 anni.

“Ieri sera abbiamo festeggiato il tuo compleanno Linda. 28 settembre,12 anni… sembra ieri che ero in clinica ad allattarti e adesso sei una splendida piccola e meravigliosa ragazza…”. Claudia ha poi proseguito con un’altra foto nelle storie di Instagram: “Auguri amore della mia vita… quando stiamo insieme tutto si colora di arcobaleno”.

Anche papà Federico ha scritto per lei dal profilo dei Tiromancino: “Lilly Amore infinito” aggiungendo tanti cuori.

In occasione delle nozze di Zampaglione l’attrice ha commentato che era molto felice per lui ma il matrimonio del suo ex le ha anche fatto un po’ effetto. I rapporti tra loro però sono sempre sereni, una famiglia allargata perfetta e sincera.