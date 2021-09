Vera Miales incinta o gonfia? Amedeo Goria sarà di nuovo papà?

Vera Miales è incinta? La fidanzata di Amedeo Goria aspetta un bambino mentre il giornalista è nella casa del GF Vip? Lei non conferma ma una serie di foto inviate a Fanpage mostrano il ventre arrotondato della Miales. La 36enne che da sei mesi è la compagnia di Amedeo Goria avrà mangiato un po’ troppo, è semplicemente gonfia perché leggermente fuori forma o davvero è in dolce attesa? Le foto inedite che parlando di una presunta gravidanza fanno discutere. Sono state scattate sotto casa di Vera Miales, mentre lei con cura si occupa di gettare la spazzatura. Sotto casa proprio davanti ai cassonetti incontra anche la sorella e ovviamente si intrattiene un po’ con lei per qualche chiacchiera, il tempo necessario per fare scattare le foto al curiosone.

Vera Miales e la spazzatura in abito bianco

E’ davvero molto carina la fidanzata di Amedeo Goria quando esce di casa per gettare la spazzatura, a dir poco perfetta nel suo outfit casalingo. Un abito bianco aderente che mette in evidenza le forme, quelle forme sospette, un po’ arrotondate. Lei sembra quasi abbia il pancione osservando il modo con cui si ferma mentre ammira sua sorella che apre il cassonetto. Le mani sui fianchi, un po’ stanca. Se l’ipotesi della gravidanza è giusta come vogliano dimostrare le varie segnalazioni è davvero il momento perfetto per un reality show.

Amedeo Goria non è più giovanissimo, ha due figli adulti nati dal matrimonio con Maria Teresa Ruta. E’ stata Vera a confidare che lui non desidera diventare padre per la terza volta. La modella però non ha confermato, contattata da Fanpage ha preferito non dire nulla. I più attenti a questa storia d’amore ricordano che negli ultimi giorni lei aveva parlato di novità, facendo intuire che aveva qualcosa da dire al suo compagno.

Se davvero è incinta come reagirà Amedeo Goria e come reagirà Guenda?