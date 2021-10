Andrea Delogu, un bacio svela chi è il nuovo compagno dopo Francesco Montanari

Il matrimonio tra Andrea Delogu e Francesco Montanari è finito come un romantico film dal brutto finale ma accanto a lei adesso c’è un nuovo compagno. E’ la rivista Diva e Donna a svelare l’identità dell’uomo che sta facendo di nuovo battere il cuore alla splendida Andrea Delogu. Un bacio rubato dai paparazzi ha svelato tutto ma anche i commenti che la coppia si scambiava sui social hanno fatto la loro parte. La Delogu non ha ancora ufficializzato ma è pronta a voltare pagina dopo il matrimonio andato a rotoli. Di certo la conduttrice e il suo ex marito sono stati molto discreti, hanno fatto in modo che i pettegolezzi restassero distanti; nessun comunicato, nessun annuncio sulla loro separazione mentre molti ancora si chiedono il motivo del loro addio.

Accanto ad Andrea Delogu un affascinante modello

Un po’ di mesi fa il gossip aveva anche ipotizzato una relazione tra la Delogu e Stefano De Martino ma il tempo ha dimostrato che i due sono solo amici. Oggi accanto a lei c’è Luigi Bruno, modello con fascino evidente. E’ la rivista Diva e Donna a fare le presentazioni pubblicando la foto del bacio appassionato.

In attesa che entrambi dichiarino a tutti che si amano la cronaca rosa scava tra le foto del bel modello e nota un fisico scolpito, le labbra carnose e lui in posa per campagne di brand prestigiosi. Scavando si nota anche che lo scorso 18 settembre tra le poche immagini private c’è uno scambio di commenti tra Andrea e Luigi. Poche battute che hanno confermato il dolce pettegolezzo ma per la certezza attendiamo che la Delogu o Bruno dicano qualcosa in più.

Andrea Delogu e Francesco Montanari non sono stati una coppia per molto tempo ma il loro amore faceva sognare, le loro nozze hanno fatto sognare. Sembra che siano rimasti insieme fino all’inizio del 2021, poi l’addio per sempre.