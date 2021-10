Benedetta Rossi e Marco in Islanda tra disavventure e posti da ammirare

Per Benedetta Rossi è arrivato il momento di una piccola pausa. Lo aveva annunciato qualche giorno fa sui social a tutti i suoi follower: vacanza meritata. Dopo aver dovuto rimandare a causa del covid, finalmente ci si concede la vacanza in Islanda che lei e Marco avevano aspettato con tanta ansia. E il viaggio è iniziato anche se non nel migliore dei modi. Marco e Benedetta infatti hanno raccontato dell’arrivo in Islanda, nella capitale dell’Isola, con qualche piccolo inconveniente. Innanzi tutto il ritardo dell’aereo ma si sa, quando si viaggia, può capitare. Il primi giorno di viaggio poi è stato caratterizzato dai problemi della macchina che avevano noleggiato. La vettura faceva degli strani rumori ma Marco e Benedetta non si sono fatti buttare giù da questi primi inconvenienti e, dopo aver cambiato l’auto, sono partiti di nuovo all’avventura, alla scoperta dell’Islanda. Tutto ovviamente documentato sui social per la gioia dei fan che si divertono davvero moltissimo a seguire Marco e Benedetta nelle loro avventure.

Benedetta Rossi e Marco si godono la vacanza in Islanda

Dopo aver raccontato delle prime piccole disavventure affrontate, Benedetta e Marco sono partiti per scoprire i posti bellissimi che l’Islanda regala. E i fan hanno davvero apprezzato moltissimo i primi foto e i primi video che Marco e Benedetta hanno realizzato. Il viaggio è solo all’inizio e di certo questa coppia così genuina e simpatica regalerà altri momenti indimenticabili a tutti i fan che seguono sempre con affetto le avventure di Marco e Benedetta, che siano dietro ai fornelli o in giro per il mondo!

La foodblogger non ha poi dimenticato di ricordare a tutte le persone che amano le sue ricette, che ieri è iniziata la nuova stagione di Fatto in casa per voi su Food Network, un appuntamento da non perdere con il programma dedicato alle nuove preparazioni.