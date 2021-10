Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono tornati insieme? La frase sibillina di Maria

E’ in onda in questi minuti su Canale 5 una nuova puntata di Amici 21 e qualcuno non ha potuto fare a meno di notare la frase sibillina di Maria de Filippi che ha fatto drizzare le orecchie a chi ama anche il gossip e la cronaca rosa…Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono tornati insieme? Più di un mesetto fa era arrivata questa indiscrezione, in merito a un possibile riavvicinamento tra i due che avevano annunciato la fine del loro matrimonio due anni fa. Sono state pubblicate delle foto che mostravano Francesca e Raimondo insieme alla loro amata bambina in un ristorante, insieme alle rispettive famiglie. Questo non significa nulla perchè Raimondo e Francesca, anche se lei ha avuto una storia dopo la fine del matrimonio ( e forse anche lui) sono comunque rimasti sempre in ottimi rapporti. Non si sono mai fatti la guerra e hanno sempre dimostrato di essere molto uniti per il bene della loro Jasmine. Oggi però in diretta, quella frase di Maria de Filippi ha destato qualche curiosità!

Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono tornati insieme?

I due ballerini non si mostrano insieme sui social. Raimondo non li usa moltissimo per la vita privata ed è anche per questo che non è facile capire se tra i due ci sia stato un riavvicinamento o meno. Oggi però Raimondo chiamato a una dimostrazione, che ha accesso i bollenti spiriti e causato una serie di crisi ormonali, tra l’altro, ha mostrato i suoi calzini. E Maria ha commentato: “Ma quei pedalini te li ha scelti Francesca?“. Perchè mai una ex dovrebbe scegliere i calzini a un uomo che non è più legato o che comunque non vive nella stessa casa ? Raimondo ha bofonchiato qualcosa ma non si è capito molto. Come se fosse un po’ imbarazzato dalla domanda e non sapesse che cosa dire ecco…Ci dobbiamo aspettare una conferma ufficiale?