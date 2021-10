Giovanni Ciacci fidanzato con il fratello delle principesse Selassiè? La risposta definitiva

Quando le principesse Selassiè sono entrate nella casa del Grande Fratello VIP 6, di loro si è parlato anche per la partecipazione al reality Riccanza ; non solo. I più attenti hanno subito ricordato che anche il fratello delle principesse, Christian, è finito sulle pagine delle riviste di cronaca rosa. Il motivo? Il suo flirt con Giovanni Ciacci. Una vera e propria storia d’amore per come l’avevano raccontata i media, e anche lo stesso Ciacci. L’esperto di look aveva parlato di questo principe etiope con il quale avrebbe avuto una storia. E oggi quindi, si torna a parlare di questa relazione ( ricorderete che si ipotizzava persino un matrimonio, si parlava di anelli). E’ lo stesso Ciacci, tramite la rivista Chi, a smentire questa relazione, spiegando che è stata tutta solo una trovata pubblicitaria.

Giovanni Ciacci e il fratello delle Selassiè hanno davvero avuto una storia?

Ciacci ha spiegato che è stata tutta una trovata pubblicitaria. Probabilmente tra lui e il principe Christian ( sempre che ci siano davvero questi titoli nobiliari) c’è una bella amicizia. Giovanni ha spiegato che conosce molto bene anche le tre sorelle, protagoniste del reality di Canale 5, tre ragazze splendide che dietro le ciglia finte nascondono un cuore molto bello pieno di sentimenti e valori. Parlando del suo flirt ( ricorderete che fu argomento di dibattito anche nei salotti di Barbara d’urso, poi ci si chiede come mai siano stati aboliti certi talk…) ha quindi dichiarato che si è trattato solo di una trovata. Bisognava inventarsi qualcosa prima dell’uscita del suo libro La contessa e quindi il suo ufficio stampa ha pensato alla storia con il principe etiope.

Giovanni Ciacci ha anche parlato, nella sua intervista per la rivista Chi, della sua attuale situazione sentimentale. Non si può considerare fidanzato ma c’è una frequentazione in corso con un ragazzo arabo.

