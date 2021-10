Massimo Giletti e Claudia Gerini beccati insieme: amicizia o amore?

Una coppia formata da Massimo Giletti e Claudia Gerini non può non piacere ma non è il gossip a decidere, anche se la rivista Chi pubblica le loro foto insieme. L’attrice e il conduttore sono stati beccati insieme a Roma, durante una passeggiata, chissà se romantica o meno, in uno dei posti più belli della Capitale, Fontana di Trevi. Chiacchiera tra amici o confidenze tra innamorati? Per il momento Claudia Gerini e Massimo Giletti sembrano solo due buoni amici, un’amicizia che dura da anni e che hanno già mostrato più volte. Tutto è rimasto come un tempo o adesso che la Gerini e Giletti sono single c’è altro da raccontare?

Claudia Gerini e Massimi Giletti su Chi paparazzati per le strade di Roma

Si confondono tra i turisti che affollano Roma, adesso che il covid sembra non fare più paura come prima, non ci sono mascherine e c’è tutto lo spazio per sorrisi e incontri molto piacevoli. I turisti li riconoscono e la coppia ricambia i saluti.

Si sono incontrati in pieno centro con Massimo Giletti accompagnato dalla scorta che lo segue ad ogni passo dopo le minacce ricevute. Claudia Gerini non è per niente spaventata da questa situazione, a lui dà tutto il suo appoggio. Così scattano selfie e si lasciano forse anche immortalare senza battere ciglio, magari ridendo pensando al gossip del giorno dopo. Quando la serata sta per terminare non manca il lancio della monetina, avranno espresso il desiderio di tutti di tornare insieme a Fontana di Trevi o c’è un altro sogno da realizzare? Il gossip non perde le speranze che i due possano diventare una vera coppia, non solo amici.

La Gerini alle spalle ha due storie d’amore importanti che le hanno regalato le sue meravigliose figlie, non ha mai smesso di credere nell’amore ma oggi sembra sia libera da ogni impegno.

