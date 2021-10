Sophie Codegoni chiude con Gianmaria ancora prima di iniziare una storia

Per Sophie Codegoni è arrivato il momento di capire se Gianmaria Antinolfi le piace oppure no! Dopo che il giovane imprenditore si è dichiarato a lei, dicendo di aver deciso di non pensare più a quello che c’è fuori ma a godersi quello che sente nella casa del Grande Fratello VIP 6, l’ex tronista ha riflettuto in queste ore, anche dopo quello che è successo in diretta. Quando Gianmaria si era dichiarato a lei, Sophie gli aveva detto che voleva al suo fianco un uomo capace di prendere decisioni, non uno che stava con un piede in due scarpe. Sophie non vuole un uomo che non si espone, che non dice la sua e aveva chiesto all’Antinolfi delle dimostrazioni. Ma a quanto pare, c’è dell’altro, visto che oggi l’ex tronista ha capito che non le può interessare davvero un uomo come Gianmaria. “Mi dispiace perché si è aperto, mi ha fatto un discorso bellissimo e da donna fa sempre piacere sentirsi dire queste cose così, però mi dispiace averlo illuso. Né esteticamente, né caratterialmente è il mio tipo. E’ stata una cosa partita fra di noi, fra una partita di bigliardo e basta. Sarà monotonia, voglia di affetto o perché è un bel ragazzo – anche se non è il mio tipo – però è nata” ha detto la Codegoni alle sue amiche Francesca Cipriani e Raffaella Fico.

Sophie Codegoni parla chiaro: Gianmaria non le piace

La bella milanese sembra avere le idee chiare, anche se non ne ha parlato proprio con il diretto interessato. Alle sue amiche ha spiegato:

La sera prima della puntata scorsa io già glielo avevo detto che c’era tanta differenza e se c’è solo una cosa fisica non va a finire in una storia d’amore. Va a finire in altro. E’ nata un’attrazione fisica fra noi perché ha uno sguardo bello ed è un bel ragazzo. Normalmente a me piacciono i ragazzi tatuati ma lui non è proprio il mio tipo però esteticamente mi piace… Diciamo che non è il mio prototipo

Come reagirà Gianmaria ? Sophie gli dirà che ha già maturato una decisione? Potrebbe avere comunque delle possibilità facendosi conoscere meglio? Ve lo racconteremo nelle prossime ore con le ultime news dalla casa del Grande Fratello VIP 6.

