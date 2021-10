Wanda Nara tradita da Icardi lo lascia e spunta il nome della modella tentatrice

Clamorosa notizia di gossip arriva dai social e poi viene approfondita dai media argentini che come sempre, sono sul pezzo quando si parla della famiglia Icardi. Il calciatore e Wanda Nara si sarebbero lasciati. E la notizia non sarebbe una invenzione dei media ma è la stessa manager a informare i suoi follower di quello che sta succedendo nella sua vita e in quella dei suoi bambini. Basta infatti aprire il profilo social di Wanda Nara per scoprire che la bella imprenditrice ha prima unfollowato Mauro Icardi da Instagram, poi ha archiviato tutte le foto di coppia ed infine ha scritto: “Hai rovinato un’altra famiglia per una tr**a“ in una storia. E poi i media argentini hanno fornito preziosi dettagli, per chi ha voglia di approfondire questa vicenda. Pare infatti che sia già nota anche l’identità della persona con la quale Icardi avrebbe tradito sua moglie. La “T” in questione sarebbe la bella modella Eugenia Suarez, come riportano i media argentini scatenatissimi nelle ultime ore.

Mauro Icardi ha davvero tradito Wanda Nara?

Sui media argentini si legge di tutto. E c’è anche chi cerca di capire se davvero Icardi abbia tradito la Nara, se ci siano le prove. Per altri invece non ci sono dubbi: questa storia è al capolinea e il calciatore avrebbe perso la testa per la Suarez che si è ritrovata travolta da un uragano forse inaspettato.

Una cosa è certa, la Nara non ci sta. Wanda ha cancellato tutti i post con Mauro dal suo Instagram, lasciando solo quelli con i figli. Valentino (12 anni ), Constantino (10) e Benedicto (9) i figli avuti con Maxi Lopez; e le bambine Francesca (6) e Isabella (4), avute dall’ex capitano dell’Inter. Wanda avrebbe parlato di quello che è successo con una giornalista, dicendole che è già in corso la separazione e che non vuole più stare con Icardi.

In questa vicenda c’è poi un piccolo giallo perchè la Nara, prima del terremoto, seguiva sui social la donna con la quale suo marito avrebbe avuto una relazione. Era solo una tattica, la stava spiando? Wanda ha seguito su Instagram la Suarez fino a ieri sera, anzi fino a 7 ore prima del suo strano messaggio aveva messo un “me gusta” a una storia della China. E poi l’ha cancellato. Inoltre la Suarez è famosa in Argentina per aver già “causato” nel 2015 la separazione dell’attore Benjamin Vicuña dall’allora sua compagna. La Suarez al momento sta lavorando a un film a Madrid, in Spagna. Mentre Maurito, che gioca per il PSG vive a Parigi e forse per i due, non è stato così difficile incontrarsi. Sempre che tutta questa vicenda, sia vera…Per il momento Icardi non ha ribattuto alle accuse lanciate dalla Nara. Vedremo che cosa succederà.

