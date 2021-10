Per Wanda Nara e Icardi crisi lampo: è pace fatta

A quanto pare ci siamo preoccupati più noi per la fine di questo matrimonio che i diretti interessati. Neppure il tempo di dare un occhio al profilo di Wanda Nara per capire se avesse ricominciato a seguire Mauro Icardi che il calciatore ha postato delle nuove foto in compagnia di sua moglie, senza fare nessun cenno ai fatti accaduti poche ore prima. La Nara infatti via social aveva fatto capire cose molto importanti tanto che in Argentina già si parlava di divorzio tra i due dopo un tradimento. La Nara aveva cancellato dal suo profilo tutte le foto di coppia mentre il calciatore non aveva commentato in nessun modo la notizia di un suo possibile tradimento con una modella e attrice. Tra l’altro tutti i giornali hanno fatto anche il nome di questa donna, che al momento, non ha commentato in nessun modo la notizia. Sempre che ci sia qualcosa da commentare visto che ieri sera Wanda Nara e Icardi erano di nuovo abbracciati e felici, con tanto di dediche d’amore sui social. Almeno da parte del calciatore perchè la manager e moglie di Icardi, al momento non ha aggiunto nulla su quanto successo e non si è mostrata altrettanto sorridente sul suo di profilo…Una vera e propria crisi lampo quella tra i due che a quanto pare, almeno a giudicare dai cuori postati sui social da Icardi per sua moglie, è rientrata…

Wanda Nara e Mauro Icardi: il tradimento non c’è stato?

Difficile pensare che la Nara possa perdonare un tradimento per cui pensiamo che magari ha solo scoperto qualcosa che non era vero e che suo marito le ha dimostrato che stava sbagliando. O chi lo sa! Una cosa è certa dalle parole di Wanda Nara si capiva che si stesse riferendo all’attrice, accusata già in passato di esser stata l’amante di un altro uomo. Tutte illazioni e notizie che arrivano dal mondo del gossip . Non ci resta che attendere un comunicato ufficiale o magari anche solo una storia social di Wanda Nara per capire che cosa è realmente successo tra lei e Mauro Icardi, sempre che abbia voglia di farlo!

