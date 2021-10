Greta attacca Gianmaria Antinolfi che sbotta in puntata: “Cerca solo visibilità”

Nella puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda ieri, Gianmaria Antinolfi ha potuto leggere alcuni stralci dell’intervista che la sua ex ragazza, Greta Mastroianni, ha rilasciato alla rivista Chi in edicola questa settimana. La ragazza ha parlato dopo quello che è successo in casa: Gianmaria ha scelto di chiudere con lei senza aspettare un faccia a faccia e di avvicinarsi a Sophie Codegoni, dichiarando il suo interesse all’ex tronista di Uomini e Donne. Non è tardata ad arrivare la reazione di Greta che ha scelto le pagine della rivista Chi per commentare i fatti, dicendo che non riconosce più quello che credeva fosse l’uomo con il quale costruire qualcosa. Parole molto forti che non sono piaciute all’Antinolfi che in diversi momenti si è sfogato con i suoi compagni, come hanno avuto anche modo di vedere i telespettatori che hanno seguito la diretta sul canale 55.

Dalla rivista Chi le parole di Greta l’ex di Gianmaria

La Mastroianni nella sua intervista per la rivista Chi ha spiegato di non riconoscere nella casa del Grande Fratello VIP 6, quello che era l’uomo di cui si stava innamorando. “Hai tradito te stesso e un po’ anche me” ha detto Greta nella sua intervista. Parole che non sono state molto apprezzate dall’imprenditore che dopo questo momento ha commentato con i suoi amici: “Sapete quante volte mi hanno chiamato per fare interviste quando stavo con le mie ex famose e io ho sempre detto di no perchè non ero interessato a questa cosa? Il fatto che lei abbia detto di si mi fa pensare che le interessa solo la visibilità, avrebbe dovuto dire di no se queste cose non le interessano“.

Greta si dice anche convinta del fatto che se Gianmaria avesse avuto modo di parlare con lei, non si sarebbe comportato in quel modo visto che sta andando contro i suoi principi, contro i suoi valori. La Mastroianni sottolinea che si sta comportando in modo strano, non rispettando quello che ha sempre detto a lei e alla sua famiglia. “Gianmaria non sa che cosa vuole e si fa condizionare dagli altri” ha detto Greta spiegando anche di non essersi mai sentita la sua fidanzata ma che allo stesso tempo sapeva bene quello che di forte e bello hanno provato insieme. E poi anche un’altra stoccata, che sembra trovare in accordo sia Soleil che Sophie Codegoni: “Hanno capito tutti che se Soleil gli avesse dato modo, lui sarebbe stato con lei.”

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".