Ambra Angiolini deve anche traslocare dalla casa di Allegri

Dopo il tradimento di Massimiliano Allegri adesso Ambra deve anche trovare una nuova casa. Il gossip se la prende con l’allenatore della Juve, la difesa nei confronti di Ambra Angiolini continua con il dettaglio sul trasloco dell’attrice. Saltano fuori dettagli che non sono certo confermati ma su Allegri adesso si fa anche il conto di quante donne abbia lasciato. La storia tra Ambra e Allegri non è più la favola di cui si è parlato per qualche anno e adesso ci sono anche i risvolti. I due protagonisti non si parlano più se non tramite un amico comune ma Allegri sembra sia già da un po’ che non dà sue notizie alla Angiolini.

Ambra è pronta a ripartire da zero ma deve anche cercare un’altra casa

Il tradimento sembra sia avvenuto a Torino, questo mentre Ambra stava traslocando a Milano, non si sa se per sempre o per un periodo di tempo. Quando l’attrice ha scoperto l’infedeltà del suo compagno era proprio a Milano, si stava occupando con sua figlia Jolanda del trasloco.

E’ la rivista Chi ad aggiungere altri tristi dettagli a questa storia, al tradimento, all’addio. Dicono che Ambra Angiolini deve lasciare la casa di Allegri a Milano perché rischia di incappare in azioni legali. Sarebbe davvero molto triste un finale del genere ma non del tutto impossibile.

Ed è sempre il magazine di Alfonso Signorini a spiegare che la vita di Allegri è stata abbastanza movimentata tra una ex e l’altra. Sembra infatti che lui abbia già portato in tribunale Claudia Ughi, ex compagna e madre del suo secondo figlio, Giorgio. In quel caso per ridiscutere l’assegno di mantenimento che forse a lui sembrava troppo alto in base ai suoi compensi. Causa persa.

Prima della Ughi nella sua vita c’era stata la mamma di sua figlia Valentina, la primogenita. Ma c’è anche un’altra donna importante, Erica che lui lasciò a due giorni dal matrimonio. Adesso Ambra cerca un’altra casa.

