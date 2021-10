Non è la prima volta che Allegri tradisce Ambra?

La storia d’amore tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini finisce anche peggio del previsto perché c’è chi getta benzina sul fuoco e parla di più tradimenti. A tradire sarebbe stato sempre l’allenatore della Juventus ma Ambra ha davvero perdonato in passato? La splendida attrice aveva già sofferto per amore ma forse ha continuato a farlo anche accanto ad Allegri. E’ il settimanale Oggi ad evidenziare che lui l’ha tradita più volte e che questa volta lei è riuscita ad avere le prove. Allegri ha tradito Ambra sempre con la stessa donna? C’è anche un’ipotesi su chi potrebbe essere la lei in questione ma ormai si dice di tutto. Dopo ben quattro anni d’amore Ambra e Allegri si separano e questa è l’unica conferma ma la figlia della Angiolini ha anche ufficializzato il tradimento per difendere sua madre da un’assurda satira e dal gossip.

Una separazione finita sotto i riflettori, così finisce tutto tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri

Il pettegolezzo è sui vari tradimenti di Allegri, perché lui ha un passato da latin lover o perché davvero c’è chi ne sa di più? Oggi in edicola racconta qualche dettaglio in più e spunta una donna milanese. Alberto Dandolo ricorda che il passato a volte è difficile cambiare e fa riferimento alle altre storie d’amore, ad altri presunti tradimenti di Mr Allegri nei confronti delle altre ex compagne.

Lui intanto pensa alla sua squadra e non ha alcuna intenzione di commentare cosa è successo tra lui e Ambra Angiolini. Si racconta anche che Allegri abbia chiesto alla sua ormai ex compagna di pagare l’affitto della casa in cui aveva traslocato di recente. Ambra continua a cercare casa e un amore vero. I suoi fan la sostengono ma dopo la consegna del tapiro d’oro ad Ambra tutti sono dalla sua parte.

