Parla Eugenia Suarez l’amante di Mauro Icardi e svela tutta la sua verità

Maria Eugenia Suarez rompe il silenzio e come un fiume in piena racconta la sua verità su quello che è successo tra lei e Mauro Icardi. Non fa nomi, non entra nel dettaglio ma chiarisce la sua posizione: quella di una donna alla quale sono state dette determinate cose ( forse il calciatore come gli uomini fanno spesso le ha parlato di un matrimonio in crisi, con tanto di promesse), non di una amante, ma di una persona che ha avuto qualcosa di serio con l’uomo che credeva stesse per diventare il suo fidanzato? Non si comprende bene quello che la modella e attrice vuole dire con le sue storie pubblicate sui social. Non si capisce che cosa ci fosse tra lei e Mauro Icardi ma a giudicare da quello che scrive, non solo l’avventura di una notte. Dice che c’è molto di più, che c’è tanto da sapere. E si sfoga. La sensazione è che ormai tra Wanda Nara e Mauro Icardi sia finito realmente tutto e che il calciatore, se davvero ha intenzione di chiedere scusa a sua moglie, prima di cercare il perdono, debba raccontare tutta la verità. Non necessariamente in pubblico, basterebbe il privato.

Ma vediamo la confessione fatta dall’amante di Mauro Icardi sui social. A voi l’interpretazione delle sue parole.

La lunga lettera di Maria Eugenia Suarez sui social

Le parole della modella:

Scrivo questa lettera per abbassare il rumore esterno di bugie, maltrattamenti e sguardi protesi a costruire storie manipolate affinché sia io, ancora una volta, il capro espiatorio della violenza mediatica. Sono stata in silenzio per molto tempo per vari motivi. Il principale è la paura e l’inesperienza, per non saper dare un nome al livello di bugie e atrocità che vengono raccontate per alimentare quello che si dice minuto per minuto in televisione.

Se infatti in Italia questa vicenda è stata narrata su tutti i siti on line ma poco in tv, in Argentina non si parla d’altro da giorni. Erano mesi che non si poteva imbastire intere trasmissioni su uno scandalo di questo livello. E visto il passato burrascoso di Icardi e Wanda Nara, ci stanno andando davvero tutti a nozze.

La lettera della Suarez continua:

Quello che sta accadendo oggi ha alle spalle una storia molto più grande e profonda, con la quale molte donne sicuramente si identificheranno. Mi è toccato di avere relazioni con uomini alle cui parole ho sempre creduto: che erano separati o si stavano separando e che non c’erano conflitti. In questa situazione sento di vivere un dejavu infernale, dove pago ancora una volta con la mia reputazione questioni che sono dominio personale di ogni donna. Un ripetersi degli eventi che rivela la mia inesperienza e soprattutto la profonda credibilità che ho dato a questi uomini che poi hanno taciuto, lasciando che i lupi mi mangiassero”.

In passato giù la modella era stata protagonista di un triangolo amoroso, per questo tutti oggi l’accusano di essere una rovina famiglie.

E poi l’attacco finale:

Quello che è successo è una situazione che non ho iniziato io, non ho provocato e non ho incoraggiato. Il peso di come vengo giudicata è totalmente asimmetrico, altrimenti si saprebbe che non sono stata io a insistere ed a causare questa situazione. Presumo per colpa della mia inesperienza, dovrò imparare molto d’ora in poi, ma non ho intenzione di farmi carico, per me e per tutte le donne che vengono sempre giudicate, degli atteggiamenti di conquistatori seriali che questi uomini hanno imparato e che poi sanno nascondere bene.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".