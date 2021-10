Antonino Spinalbese è tornato a casa? Le sue parole sono per Belen o Luna?

Continua a tenere banco il gossip sulla crisi tra Antonino e Belen ma oggi sembra che Spinalbese sia tornato a casa, nella casa di Milano della showgirl argentina. Lui pubblica l’ennesimo scatto della piccola Luna e Belen condivide la foto nelle sue storie Instagram. La bimba è in braccio alla Rodriguez ma c’è solo il primo piano di Luna accompagnato dalle parole del papà. Antonino Spinalbese sceglie i versi di un brano di Blanco, ma per chi sono quelle parole così struggenti, per la sua compagna o per sua figlia? L’interpretazione è libera, la foto fa pensare che siano per la piccola, il testo che sia tutto per Belen.

Belen e Luna fotografate da Antonino

“Anche se prendessi un ergastolo Sto con te Finché non mi seppelliscono Sto con te Voglio viver sempre il brivido Di star con te” è parte di una canzone di Blanco ed è la dedica di Antonino a una delle sue donne, ma quale? Il brivido non può essere che per la Rodriguez.

Tra i commenti c’è anche quello di Lucia, la sorella di Antonino: “Topolina” dice alla sua nipotina e anche lei condivide la foto. I follower danno degli immaturi ad entrambi. C’è chi pensa che questo sia l’addio definitivo per la coppia che adesso cerca solo di crescere la bimba nel migliore dei modi. C’è chi crede invece che questa immagine, quelle parole suggellino la ritrovata serenità per la famiglia che si è di nuovo riunita. E se tutto il gossip fosse finto, se Antonino e Belen non fossero mai entrati in crisi lasciando però spettegolare tutti? Questa è l’ipotesi che convince di meno. Non ci sono cuori e non c’è il tag per Belen nella dedica di Spinalbese. Si attende il seguito perché come sempre anche questa soap sta emozionando e incuriosendo i follower.

