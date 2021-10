Il post di Belen per Antonino: la verità sulla loro crisi

Belen è al lavoro da questa mattina, impegnata con lo shooting fotografico per Jadea, bellissima, serena ma senza Antonino Spinalbese. Niente di nuovo, è ormai una settimana che si parla di crisi tra Antonino e Belen ma in questi minuti sono arrivati dei messaggi. Sui rispettivi profili social la verità sul momento che la coppia sta attraversando. E’ la showgirl argentina che tra le storie di Instagram si è lasciata andare con un post. Dopo avere pubblicato le immagini di Luna e quelle di oggi al lavoro Belen ha tuonato con un bel “Resta single…”. Un consiglio rivolto a tutti ma che parla chiaramente di Antonino, il padre di sua figlia.

Il messaggio di Belen Rodriguez è un addio o una promessa d’amore?

Il post si può interpretare in due modi, opposti. “Resta single fino a che non trovi quella persona che, insieme, non ha più paura della tempesta perché danzerà con te sotto la pioggia e con una lacrima sul suo viso, che non noterai a causa della pioggia, ti dirà che sei la cosa più bella che non cercava ma che sotto sotto sperava di trovare”.

Le ipotesi sono due: Antonino ha paura della tempesta ed è andato via o è lui la persona che non ha più paura e ha capito che desidera danzare con lei sotto la pioggia? Ci piace pensare che la crisi sia superata e che Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese siano tornati insieme.Dopo pochissimi minuti però Antonino sul suo profilo social ha pubblicato una storia per la campagna “1sucentomila” ma ha iniziato dicendo: “Allora parliamo di cose serie…”, quindi quello che ha scritto Belen non è serio o non si riferiva a lei? Tutto resta ancora avvolto nel mistero ma c’è chi è sempre più convinto che la storia d’amore sia già finita e che sia stata Belen a mandare via Antonino.

