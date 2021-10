Belen e Antonino a cena insieme si divertono con gli amici: la crisi è finita?

E’ finita la crisi tra Belen e Antonino o non c’è mai stata una separazione tra la Rodriguez e Spinalbese? In ogni caso ieri sera erano insieme e si sono divertiti tantissimo. La showgirl e il papà di sua figlia Luna hanno cenato, cantato e ballato, si sono scatenati con un bel gruppo di amici in un noto locale milanese. Sono gli amici della coppia ad avere pubblicato foto e stories, Antonino Spinalbese ha condiviso lo scatto con Belen e Giorgia Matteucci e ha pubblicato un brevissimo video con le inconfondibili gambe della showgirl argentina. Lei evitato di postare o condividere. Qual è la verità? Forse si sono divertiti anche tanto nel leggere il gossip che si è occupato della loro crisi. Tra i follower c’è chi esulta perché sono tornati felici come prima, c’è chi crede che quelle immagini siano vecchie intravedendo addirittura il pancione. C’è poi chi pensa che non si siano mai lasciati, che non abbiano mai avuto problemi ma che abbiano un po’ cavalcato l’onda lasciandosi cullare dai pettegolezzi.

Belen e Antonino sono tornati insieme, la crisi c’è stata davvero?

Nel locale milanese la showgirl 37enne non ha indossato il primo vestito che le è capitato ma ha scelto un mini abitino con autoreggenti a vista. Si è scatenata sul palco con Jessica Aidi, la moglie del calciatore Marco Verratti, e così ha fatto di nuovo perdere la testa all’uomo che ogni giorno le chiede di sposarlo.

Soap opera finita, forse non sapremo mai se Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese avessero litigato o se semplicemente hanno deciso di apparire meno come coppia sui social per dare più spazio all’hair stylist evitando che venga solo associato al nome della sua compagna.

Al tavolo con loro due ieri sera c’erano anche Emiliano Bonazzoli, Patrizia Griffini e Claudia Galanti, di certo loro sanno qualcosa in più del gossip.

