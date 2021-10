Francesca Dallapè è incinta, annuncia che sarà mamma bis

Francsca Dallapè è incinta e sui social annuncia che presto sarà mamma per la seconda volta. 35 anni e una storia d’amore che rende felice la tuffatrice. Lui è Fabio Schirippa ed è al suo compagno che la Dallapè dedica una parte del suo post più dolce: “Innamorata di te, di noi e di questa nuova vita dentro di me”. Abbracci, sorrisi, gioia immensa e quell’ecografia che ormai sembra il simbolo di ogni annuncio di dolce attesa sui social. Non c’è vip che non mostri l’ecografia del bebè in arrivo, una conferma che emoziona. Sono le dolcissime foto di Francesca Dallapè che è già mamma di Ludovica, 4 anni e nata dal matrimonio con Manuele Panzolato. Un primo matrimonio celebrato nel 2013 che si è interrotto nel 2018 con il divorzio. Un anno dopo è arrivato Schirippa e adesso un figlio che li unirà per sempre. Un anno fa l’annuncio della tuffatrice, che in passato abbiamo ammirato in coppia con Tania Cagnotto, alla rivista Oggi contenta aveva dichiarato che era arrivata finalmente la sua felicità.

Francesca Dallapè mamma, incinta del secondo figlio

“Ora ho un nuovo compagno da un anno e sono contenta di avere voltato pagina. Spero che chiusa una porta, si apra un portone” raccontava di Fabio.

Tante le soddisfazioni dall’altro del trampolino, anche con Tania Cagnotto, perché è con lei che aveva formato la nuova coppia di tuffi sincronizzati dal trampolino di 3 metri. Tante medaglie e il desiderio di proseguire anche a Tokyo, poi il covid ha interrotto il sogno e le nuove gare. In una delle interviste aveva confidato: “Io e Tania abbiamo avuto le nostre figlie quasi in contemporanea, hanno solo otto mesi di differenza. Non sono una di quelle mamme che rimpiangono la pancia, non sono mai stata ferma in vita mia, e non ne potevo più di stare sul divano. Così l’ho richiamata e le ho fatto la proposta. Sarebbe stato un bel messaggio: due mamme alle Olimpiadi. Per dimostrare che noi donne, quando mettiamo su famiglia, non dobbiamo rinunciare al lavoro e alle nostre passioni”.

