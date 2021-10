Ivana Trump devastata per la morte di Rossano Rubicondi: insieme a lui fino all’ultimo

Rompe il silenzio anche Ivana Trump dopo la drammatica morte di Rossano Rubicondi. Lei che è stata vicino a Rossano fino all’ultimo, ben sapeva della sua malattia ma forse ha sperato, come le persone a lui care, che riuscisse a sconfiggere il cancro. Non ce l’ha fatta. Oggi Ivana dalla rivista People fa sapere di essere devastata. E a parlare di quello che l’ex moglie di Rossano, ha fatto per lui ( pare tra l’altro che desiderassero di sposarsi a breve) è Roberto Alessi. Dal sito di Novella 2000, il direttore, racconta di come Ivana negli ultimi mesi sia stata particolarmente vicina a Rubicondi. Non solo. “Ci tengo molto a sottolineare come si è comportata bene Ivana Trump nei confronti di Rossano. Nell’ultimo anno ha rinunciato a qualsiasi tipo di vacanza, a Palm Springs dove ha la casa, a Saint Tropez dove anche lì ha la casa per stare vicino a Rossano. Pare che lui sia andato da lei, anche se aveva un appartamentino sulla 58esima” ha scritto Alessi su Novella 2000. Il direttore era stato uno dei primi, dopo Simona Ventura, a confermare la notizia della morte di Rossano Rubicondi, dicendo anche che era venuto a mancare dopo una battaglia contro il cancro.

Ivana Trump vicina fino all’ultimo a Rossano Rubicondi

Il direttore di Novella 2000 vuole anche sottolineare tutto quello che Ivana ha fatto per Rossano nell’ultimo anno: “E lei ha pagato tutte le spese sanitaria, mi dicono persone vicinissime a Ivana, che come sappiamo in America sono tante.“

Alessi spiega anche perchè ha voluto raccontare questo dettaglio e perchè è importante che si sappia. Spiega dalle pagine di Novella 2000: “Io ci tengo che venga detta questa cosa a una persona che comunque è stata molto amata da Rossano e che si è comportata bene con lui, anche quando non era più suo marito e non poteva più offrirgli la sua allegria e la sua gioia di vivere.”

E poi conclude: “Qualcuno mi racconta anche che era proprio messo veramente molto male, perché è stata una malattia che l’ha duramente provato. L’accaduto ha colpito tanto l’ambito televisivo”.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".