Delia Duran sbotta dopo i baci di Alex Belli a Soleil: “Delusa e ferita”

Era prevedibile aspettarsi una reazione di Delia Duran. Tra i telespettatori del Grande Fratello VIP 6 c’è persino chi pensa che Alex Belli la stia provocando di proposito con la speranza di poterla vedere. A un mese e mezzo dall’inizio del GF VIP 6 infatti, l’attore non ha ancora avuto modo di vedere sua moglie. Per altri invece, i baci che Alex continua a scambiarsi con Soleil, non hanno nulla di cinematografico o studiato ma sarebbero reali, visto che secondo molti fan del reality di Canale 5, tra l’attore e la Sorge, c’è una grande intesa. Ieri sera poi, come vi abbiamo raccontato, la notte di Halloween ha portato baci molto focosi tra Alex Belli, Soleil e Sophie. Una cosa che ha ovviamente colpito Delia Duran, la moglie di Alex, che dai social, ha detto la sua. La Duran, ha iniziato le sue storie dicendo di essere fiera di tutto il percorso che Alex Belli ha fatto fino a questo momento e lo ha anche ringraziato per aver raccontato a tutta Italia della loro bellissima storia d’amore. Si è detta orgogliosa del percorso che suo marito ha fatto fino e di come si è raccontato al pubblico che segue il Grande Fratello VIP 6.

Poi però Delia ha fatto notare, che si sta andando al di là del gioco. Lei conosce bene suo marito e sa che ama giocare ma non gli è piaciuto quello che ha visto nelle ultime ore.

La rabbia di Delia Duran dopo i baci di Alex Belli alle altre donne

La moglie di Belli fa notare che l’attore è responsabile delle sue azioni e quello che ha visto nelle ultime ore, non le è piaciuto. Si dice ferita e delusa da quello che è stato il suo atteggiamento, di certo una grandissima mancanza di rispetto nei suoi confronti. La Duran tra l’altro parla anche del rapporto che c’è tra suo marito e Soleil. Se fino a qualche settimana fa pensava che ci fosse davvero solo una bella amicizia, adesso non può fare a meno di pensare che il rapporto stia cambiando. La Duran scrive di non riconoscere più suo marito in quello che sta facendo nelle ultime ore, nei gesti che stanno ferendo lei ma anche altre persone che sono al di fuori di quella casa. “Ci siamo promessi amore davanti a Dio e sai quanto questo significhi per me e per noi” ha scritto la Duran nelle sue storie sui social. Quello che però ha visto nella casa del GF VIP la sta facendo vacillare e allora gli lancia un appello: “Torna a essere l’Alex che tutti conosciamo”.

