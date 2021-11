Notte di baci per Halloween al GF VIP 6: Alex e Soleil, Soleil e Sophie (VIDEO)

E’ stata una serata parecchio movimentata quella che i vipponi hanno trascorso ieri. Per la notte di Halloween il Grande Fratello ha organizzato una bella festa con una cena, le maschere e il vino. E si sa, quando c’è un po’ di alcol in circolazione, succede sempre qualcosa di bizzarro. E’ stata una notte di Halloween più che mostruosa, al bacio. Infatti sono successe cose per certi versi inaspettate. Iniziamo col dire che nella casa, nelle ultime ore, sono cambiati un po’ gli equilibri. In particolare Sophie Codegoni, si è avvicinata ad Alex e a Soleil, cercando di comprendere anche il loro punto di vista sulla storia con Gianmaria, visto che erano stati i soli a esporsi. E così poi tra una discussione e l’altra, i tre sono finiti nella live boat dove hanno iniziato a scambiarsi una serie di baci. Con la scusa di fare delle scene “cinematografiche” se così possiamo dire, i tre hanno iniziato a baciarsi in modo molto passionale, altro che baci da cinema. Una cosa che il pubblico non ha molto apprezzato, non per il bacio di per se ma per il fatto che non ci fosse nulla di finto. E in particolare, i fan del Grande Fratello VIP 6 hanno puntato il dito contro Alex Belli che è sposato e forse dovrebbe avere più rispetto per sua moglie, invece che lasciarsi andare a questi baci, che non sono sembrati, appunto, molto “fake”.

Anche sul sito del Grande Fratello, questi baci sono stati definiti “cinematografici” nella clip che è stata caricata on line ma il pubblico non ci sta e i fan non vogliono essere presi per i fondelli. Tra l’altro, secondo molti, Alex e Soleil hanno giocato anche con Sophie per fare poi un dispetto a Gianmaria e mostrare i baci che ci sono stati. Insomma strategie e dinamiche che no piacciono ai telespettatori, a quanto pare…

Serata di baci nella casa del GF VIP 6: Soleil bacia Sophie

Tra i video più chiacchierati, anche il bacio tra Sophie e Soleil che fino a un paio di ore prima si odiavano e ora invece…

il fatto che probabilmente da stasera in avanti i baci saffici tra Soleil e Sophie cadranno come neve a New York il periodo di Natale #gfvip pic.twitter.com/PFE9Rd4RxR November 1, 2021

Di tutto questo si parlerà anche stasera nella casa del Grande Fratello VIP 6? Sembrerebbe proprio di si. Appuntamento quindi alle 21,45 di oggi per scoprire cosa diranno i concorrenti del reality e chissà anche per scoprire se magari nella casa entrerà la moglie di Alex Belli!

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".